Es sind verstörende Bilder, die derzeit aus Rio de Janeiro um die Welt gehen. An der berühmten Copacabana mischen sich Soldaten in Kampfmontur unter Touristen in Badelatschen und Shorts. Die an den Hügeln der Stadt klebenden Favelas sind praktisch besetzte Gebiete. Panzerwagen stehen an strategischen Ecken der Armenviertel, Infanteristen kontrollieren an Checkpoints die Einwohner, fotografieren sie, um gesuchte Straftäter zu finden.

Seit einer Woche haben die Militärs unter dem Zuckerhut Stellung bezogen. Und sie sind gekommen, um zu bleiben. Angesichts der Unfähigkeit, Korruption und Unterausstattung der Polizei Rios sollen die Streitkräfte bis mindestens zum Jahresende die Sicherheit in der zweitgrößten Stadt Brasiliens garantieren. So hat es Präsident Michel Temer Mitte des Monats nach einer ausgesprochen blutigen Karnevalswoche verfügt, und so hat es der Kongress abgesegnet. Experten halten die Maßnahme für nicht hilfreich und vermuten dahinter politische Motivationen. Schließlich ist Wahljahr in Brasilien. Jedenfalls weckt die Militarisierung Erinnerungen an die Diktatur, die in Brasilien gerade erst vor 30 Jahren zu Ende ging. Und sie ist ein Offenbarungseid anderthalb Jahre nach Ende der Olympischen Spiele. Das Welttreffen des Sports sollte die Stadt sicherer und lebenswerter zu machen, aber nun steht Rio vor einem Abgrund.

Die Cidade maravilhosa, die wunderbare Stadt, wird zur Cidade horrorosa, zum Ort des Horrors. 2017 wurden in Rio 6700 Morde verzeichnet, das entspricht 18 am Tag. Es ist die höchste Zahl seit fast zehn Jahren und 26 Prozent mehr als noch 2015. Drei von vier Einwohner Rios würden, wenn sie denn könnten, aus der Stadt wegziehen, ermittelte jüngst eine Umfrage. Denn die Kriminalität, schon immer Teil der Kultur der Stadt, hat dermaßen überhandgenommen, dass sie inzwischen nicht nur die Armutsviertel trifft. Sie ist in der ganzen Stadt angekommen.

Die Polizei ist überfordert, demotiviert und steht bisweilen selbst aufseiten der Gesetzlosen. Die Polizisten werden – falls überhaupt – verspätet bezahlt, das Benzin für die Streifenwagen ist ebenso knapp wie die Munition für die Waffen und die Formulare zur Aufnahme der Anzeigen. Der Bundesstaat Rio de Janeiro ist aufgrund fehlender Einnahmen aus dem Erdölgeschäft und Misswirtschaft schlicht pleite.

Zudem ist die vor zehn Jahren begonnene Befriedung der Favelas gescheitert. Die Drogenbanden sind stärker denn je. Das Konzept der auf Kooperation statt Konfrontation setzenden Bürgerpolizei UPP blieb letztlich ohne Erfolg, da es nicht begleitet wurde von Programmen, die den Favela-Bewohnern auskömmliche Alternativen aufzeigen konnten. Es fehlt an Arbeitsplätzen, Bildungschancen und Gesundheitsversorgung. Zudem drängt Brasiliens größte Bande des Organisierten Verbrechens in die Stadt. Das Primeiro Comando da Capital aus São Paulo will das in Rio dominierende Comando Vermelho verdrängen und sich des lukrativen Drogenhandels bemächtigen.

Gewaltforscher Ignacio Cano hält die Stationierung der Soldaten für falsch: Die Militarisierung sei ein „demokratischer Rückschritt“, sagt Cano, der am Labor für Gewaltstudien der Staatsuniversität von Rio forscht. „Es folgt dem gefährlichen Mythos, dass uns nur die Militärs retten können.“ Zudem hätten die bisherigen Kurzinterventionen der Streitkräfte beispielsweise vor den Olympischen Spielen keine grundlegende Verbesserung der Situation bewirkt: „Das Problem der öffentlichen Sicherheit ist strukturell und alt, und es wird sich auf diese Art nicht lösen lassen“, ist sich der Experte sicher.

Denn die explosive Zunahme der Morde liegt auch an einem Phänomen, unter dem ganz Lateinamerika leidet: Die organisierte Kriminalität fordert den Staat immer häufiger immer erfolgreicher heraus. Die Kartelle, die sich vor allem über den wachsenden Drogenhandel finanzieren, regieren ganze Regionen und haben den Staat als Ordnungsmacht verdrängt. Vielerorts sind die Sicherheitskräfte überfordert oder korrumpiert. Das gilt für Brasilien im Allgemeinen und Rio im Besonderen. Die Stadt ist mit 6,5 Millionen Einwohnern ein attraktiver Markt für Großkartelle und örtliche Drogenbanden.

Mindestens die Hälfte der Bewohner Rios hält den Militäreinsatz daher für richtig. Die Mittel- und Oberschicht der Metropole findet schon lange, dass nur hartes Durchgreifen hilft. Sekundiert wird sie von Rios ultrarechtem Abgeordneten Jair Bolsonaro, Kandidat für die Präsidentenwahl im Oktober. Er empfiehlt, die Bevölkerung zu bewaffnen und die Favelas zur Not einfach zusammenzuschießen.