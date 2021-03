Papst Franziskus hält eine Messe im Franso-Hariri-Stadion in Erbil ab. (STR/DPA)

Begeisterung ohne Ende. Der Papstbesuch im Irak war ein großes Ereignis. Wie ein Popstar wurde „Baba Francesco“, wie er überall genannt wurde, gefeiert. Ein Song wurde extra für ihn komponiert, nahezu alle Fernsehstationen Iraks übertrugen seine Pilgerreise live. Baseballmützen, T-Shirts und Schals trugen sein Konterfei. Der ganze Irak schmückte sich mit Postern und Plakaten, auf denen Franziskus lächelnd den Menschen zuwinkte. Während in Bagdad und im Süden des Landes, den Stationen der ersten beiden Tage seiner Reise, Ausgangssperre herrschte und die Straßen weitgehend leer waren, säumten am letzten Tag im Nordirak Tausende seine Wege und winkten ihm zu.

Tausende Gläubige bei Abschlussmesse in Erbil

Der Papst liebt es, wenn er den Menschen nahe kommen kann. Doch bei seiner ersten Auslandsreise seit der Corona-Pandemie galten die üblichen Abstandsregeln, auch gab es im Vorfeld Kritik, dass große Zusammenkünfte Superspreader sein könnten. Die Abschlussmesse im Stadion von Erbil, in der Hauptstadt der Kurdenregion, war zunächst für 30.000 Gläubige geplant. Schließlich wurden nur 10.000 zugelassen. Der Papst prangerte Machtmissbrauch und Korruption an. „Es tut not, dass die unheilvolle Beeinflussung der Macht und des Geldes aus unseren Herzen und aus der Kirche ausgerottet werden“, sagte der 84-Jährige in seiner Predigt.

Als Erstes hatte der Papst auf seiner Reise die syrisch-katholische Kirche in Karrada am linken Tigrisufer in Bagdad besucht. Das lag nicht daran, dass die Vatikan-Botschaft schräg gegenüber liegt, wo er nächtigte, sondern hatte einen ganz besonderen Grund. Die Kirche ist zum Ort des Schreckens für die irakischen Christen geworden. Vor zehn Jahren überfielen islamistische Terroristen von Al Kaida das Gotteshaus, in dem gerade eine Messe gefeiert wurde. Die Terroristen nahmen alle Anwesenden als Geiseln und forderten die Freilassung von verhafteten Dschihadisten. Die irakischen Sicherheitskräfte versuchten, zusammen mit US-Soldaten die Geiseln zu befreien, doch die Terroristen zündeten Sprengsätze. Ein unbeschreibliches Blutbad nahm seinen Lauf. 68 Christen fanden den Tod.

Papst besucht Orte des Schreckens für Christen im Irak

Die Folgen dieses Massakers waren gravierend. Tausende von Christen verließen das Land, flohen in die Nachbarländer Türkei, Jordanien, Ägypten und den Libanon, um schließlich einen Antrag auf Emigration in die USA, Kanada oder Europa zu stellen. Ein Exodus ohne Beispiel. Doch nur vier Jahre später, 2014, wurden die Christen erneut zur Zielscheibe von Extremisten, dieses Mal des „Islamischen Staates“. Die Vertreibung aus Mosul und dem ausnahmslos von Christen bewohnten Karakosh 40 Kilometer entfernt ließ wiederum Tausende fliehen.

Dorthin ging die letzte Station des Papstes, an die Orte des Schreckens für die Christen im Irak. Franziskus war mittendrin in dem noch immer in Trümmern liegenden Westteil von Mosul, in den bis jetzt nur wenige zurückkehrten. Anders in der Christenstadt Karakosh. Von ehemals 50.000 Einwohnern ist die Hälfte zurück. Die Wiederaufbauarbeiten sind in vollem Gange mit großer Unterstützung christlicher Gemeinden weltweit. Trotzdem gibt es derzeit nur noch etwa 300.000 Christen im Irak, von ehemals 1,2 Millionen im Jahre 2003.