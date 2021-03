Historisches Treffen zweier Religionsführer: Papst Franziskus sprach am zweiten Tag seiner Irak-Reise in Nadschaf mit Großajatollah Ali al-Sistani. (Vatican Media/dpa)

Er ist schlecht zu Fuß und hinkt, wenn er geht. Doch Papst Franziskus wollte es sich nicht nehmen lassen, die 30 Meter von der Al-Ressoul-Straße, wo sein schwarzes, gepanzertes Auto stehen bleiben musste, zum Haus des Großajatollahs Ali al-Sistani zu laufen. Die schmale Gasse, die zu dem Haus führt, ist sonst voll mit Menschen, die auf eine Audienz bei dem wichtigsten schiitischen Geistlichen im Irak warten. Doch Al-Sistani selbst empfängt selten und lässt meistens seine Assistenten agieren.

Den 84-jährigen Mann aus Rom zu treffen, wollte sich der 90-jährige Greis in Nadschaf dann doch nicht nehmen lassen, auch wenn es in den letzten Tagen Gerüchte gab, dass er an Covid erkrankt sein könnte. Einer seiner direkten Mitarbeiter wurde positiv getestet. Da kam die Angst auf, dass das historische Treffen der beiden Religionsführer vielleicht nicht zustande kommen könnte. Sistani aber wurde negativ getestet.

Abneigung gegen Prunk und Protz

Am Sonnabend nun saßen die beiden sich mit Abstand gegenüber: der oberste Geistliche der katholischen Kirche und der oberste Schiitenführer des Irak. Franziskus durfte die spartanische Einrichtung des Hauses von Al-Sistani gefallen haben, denn auch er verabscheut Prunk und Protz, obwohl er in Rom davon umgeben ist.

Für die Christen im Irak war das Treffen der beiden alten Männer wichtig. Sie brauchen den Schutz der schiitischen Mehrheit im Land. Und so war es auch der chaldäische Patriarch Louis Sako, der in der Vorbereitung des Papstbesuches darauf gedrungen hatte. Die Chaldäer sind die größte Gruppe der christlichen Minderheit im Irak. Sie sind mit dem Vatikan verbunden, legen aber Wert darauf, eine eigenständige Kirche zu sein. Stärkstes Unterscheidungsmerkmal ist, dass ihre Priester heiraten dürfen, während die römisch-katholischen Pfarrer dem Zölibat unterworfen sind. Louis Sako ist in seinem roten langen Gewand stets an der Seite des Papstes. So auch im Haus des Großajatollahs, der sich ausdrücklich eine Begleitung eines irakischen Regierungsmitglieds verbeten hatte.

Al-Sistani plädiert für Trennung zwischen Politik und Religion

Das tut er seit Jahren. Selten, dass er einen Regierungschef aus Bagdad empfängt, obwohl sie alle seinen Segen suchen und seinen Rat in politischen Dingen begehren. Aber Al-Sistani will nichts mit Politik zu tun haben. Hier steht er in vollem Gegensatz zu den Ajatollahs im Iran, die politische Ämter bekleiden und uneingeschränkte Macht ausüben. Al-Sistani kritisiert dies und plädiert für eine strikte Trennung zwischen Politik und Religion.

Zuweilen kommen donnernde Worte aus Nadschaf in Bagdad an, wenn er die Politiker dazu auffordert, die Forderungen der Menschen ernst zu nehmen und die Korruption zu bekämpfen. Damit liegt er ganz auf der Linie von Franziskus, der beim Empfang des irakischen Präsidenten gleich nach seiner Ankunft in Bagdad die Regierung aufforderte, auf dem Weg der Demokratie voranzugehen, Korruption und Vetternwirtschaft zu bekämpfen.

Spannungen zwischen Schiiten und Sunniten

Den herrschenden Ajatollahs im Iran dürfte der Besuch des Papstes bei ihrem Widersacher Al-Sistani nicht so gefallen haben, denn die Spannungen im Irak zwischen den Schiiten, die dem Iran zugeneigt sind, und denen, die nach einem von Iran unabhängigen Irak streben, nehmen enorm zu. Das Szenario der Zukunft im Zweistromland ist längst nicht mehr Schiiten gegen Sunniten, sondern „iranische Schiiten“ gegen „irakische Schiiten“. So hat der Besuch von Franziskus im Haus von Al-Sistani dann doch auch eine politische Note bekommen.

Sein Anliegen war aber nicht so sehr das Treffen mit dem Schiitenführer, das nur knapp eine Stunde dauerte, sondern der interreligiöse Dialog an der Stelle, wo der Stammvater aller drei monotheistischen Religionen gewohnt haben soll: Abraham, im Koran heißt er Ibrahim. Der Stammvater von Judentum, Christentum und Islam soll laut Wissenschaftler im Umkreis von etwa 25 Quadratkilometern nördlich der heutigen Stadt Nasserija und drei Autostunden südlich von Bagdad gelebt haben. Dass sein Haus genau an dem Platz stand, wo sich heute der Nachbau befindet, ist allerdings unwahrscheinlich. Trotzdem weist der Ort eine hohe Symbolik auf, obwohl er vernachlässigt wirkt und keinerlei Pathos ausstrahlt.

Franziskus: Es ist der Glaube, der uns verbindet

„Es ist der Glaube, der uns verbindet“ sagte Franziskus zum Auftakt seines Besuchs bei den Ruinen in Ur, nachdem die Genesis, der Anfang allen Lebens, vorgelesen wurde. Erzbischof Habib Jajou hatte seinen Kirchenchor aus Basra mitgebracht, der singen durfte. Dawoud und Hassan erzählten dem Papst, dass sie als Christ und Muslim enge Freunde seien und miteinander studierten. „Das hat den Papst besonders gerührt“, gibt Bischof Jajou seine Eindrücke wider. Auch die Mandäerin, die ihre muslimischen Nachbarn lobte, die ihr durch die schweren Zeiten des Extremismus geholfen hätten, sei beeindruckend gewesen.

Die Mandäer sind Angehörige einer monotheistischen Religionsgemeinschaft und werden auch als „Johannes-Christen“ bezeichnet. Ihr Messias ist Johannes der Täufer, und ihre Sprache ist ostaramäisch. Wie alle Minderheiten im Irak, gerieten auch sie zwischen die Fronten der Extremisten und wurden verfolgt, getötet, vertrieben. So sind von den einst 100.000 Mandäern noch etwa 5000 im Irak verblieben. Franziskus nannte auch die Jesiden, die ein fürchterliches Schicksal während der Jahre des IS erlitten hätten. „Terroristen benutzen die Religion für ihre Zwecke. Keine unserer Religionen aber rechtfertigt Gewalt und Terror. Nur gemeinsam können wir zum Frieden finden.“ Die Vielfalt der Religionen Iraks wurde im Haus von Abraham für den Papst spürbar.