Die Schwarze Null ist eine absolute Notwendigkeit (Ralf Hirschberger/dpa)

Es klingt wie ein Wunder: Trotz Rekordausgaben wird zum sechsten Mal die Schwarze Null erreicht, also ein Bundeshaushalt ohne Neuverschuldung. Und die Stabilitätskriterien der Euro-Währungsunion werden auch wieder eingehalten. Deutschland, ein Wohlstandsparadies? Wo ein zwölfstelliger Eurobetrag verteilt wird, geht es ganz schnell um die Frage nach Sinn und Gerechtigkeit. Die Opposition muss sie stellen, schließlich gilt das Befinden über den Etat als das „Königsrecht des Parlaments“.

Die Schwarze Null jedenfalls ist eine absolute Notwendigkeit, denn die öffentliche Verschuldung beträgt immer noch gut zwei Billionen Euro. Für Zinsen wird fast doppelt so viel ausgegeben wie für die Entlastung vor allem von Familien, Rentnern und Geringverdienern. Doch wenn die Schuldenuhr nicht mehr rückwärts läuft, wird die Zinslast irgendwann selbst bei guter Konjunktur erdrückend.

Mehr zum Thema Ausgaben von 356 Milliarden Euro Bundestag beschließt Rekordhaushalt 2019 Der Bundestag hat mit den Stimmen der großen Koalition den Bundeshaushalt 2019 beschlossen. Die ... mehr »

Der „Soli“ wiederum hat in 23 Jahren 331 Milliarden Euro eingebracht – viel Geld, aber weniger als der Bundeshaushalt allein für 2019. Weg damit! Wenn ein Finanzminister ihn in einer absoluten Boomphase immer noch für unverzichtbar hält, macht er etwas falsch. Fragen darf man auch, warum der Bund Jahr für Jahr mehr Milliarden Euro in die Rentenkassen schießen muss. Und natürlich der Wehretat: Ist die satte Steigerung um zwölf Prozent der Preis, um sich von Donald Trumps USA sicherheitspolitisch zu emanzipieren? Angesichts milliardenschweren Schrotts in den Arsenalen und dubioser Beraterverträge ist Wachsamkeit der Abgeordneten in den Ausschüssen geboten.