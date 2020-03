An Tagen wie diesen bedauere ich es, nicht mitten in Paris zu wohnen. Zwar liegt die Stadtgrenze nur ein paar Hundert Meter entfernt, und ich bin wenigstens in unmittelbarer Nähe zum Stadtwald Bois de Vincennes, in dem ich – alleine, wohlgemerkt – immer noch joggen gehen darf. Aber es ist hier zu ruhig, um etwas von den sogenannten Quarantäne-Feten mitzubekommen. Sie finden statt, solange der französische Präsident allen Bürgern des Landes weitgehenden Hausarrest verschreibt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Auf Facebook habe ich Einladungen zu diesen „Distanz-Partys“ bekommen: Jeden Abend um 19.30 Uhr soll man sein Fenster öffnen, die Musik laut stellen, dazu tanzen und einander zuwinken. Die Bilder aus Italien, wo sich Menschen von ihren Fenstern aus zu spontanen Chören zusammenfanden, haben auch hier beeindruckt. La Dolce Vita sogar in Krisenzeiten? Danach sehnen sich auch viele Franzosen!

Eine schöne Geste, aber in meinem Vorort fällt sie aus. Es wird 19 Uhr, 19.30 Uhr: Die Vögel zwitschern diskret, ansonsten bleibt es still. Viele meiner Nachbarn flohen wohl noch kurz vor Dienstagmittag um 12 Uhr, als der Hausarrest begann, aufs Land zu ihren Familien. Soll ich alleine die Musik aufdrehen, um imaginär mit den Parisern ein paar Kilometer weiter zu feiern? Die Ruhe im Kontrast zur lauten Hauptstadt, die ich hier sonst als so wohltuend empfinde, beginnt sich in den Tagen der Isolierung bedrückend anzufühlen. Abgesehen von einer Ausnahme: Die Baustelle in der Wohnung gegenüber, deren Lärm mir seit Wochen die Ohren fast zerriss, steht still. Endlich.

Als Korrespondentin arbeite ich nicht in einem Redaktionsbüro. Homeoffice ist mir nicht fremd – keine Termine mehr zu haben aber schon. Noch weiß ich nicht, worüber ich in den nächsten Wochen berichten werde, abgesehen von der Entwicklung der Krise und meinem Alltag in Zeiten des Virus. Sehr vielseitig ist er momentan nicht. Aber eigentlich liegt genau darin das Besondere.