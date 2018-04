Glück sieht anders aus: Andrea Nahles musste bei ihrer Wahl zur ersten SPD-Chefin eine Schlappe hinnehmen - sie erhielt nur 66,3 Prozent Zustimmung. (dpa)

Das war deftig. Mit schlappen 66,35 Prozent ist Angela Nahles zur ersten Vorsitzenden in der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie gewählt worden. Das sind noch weniger Stimmen, als Sigmar Gabriel sie am Tiefpunkt seiner Zeit als SPD-Chef eingefahren hat. Tapfer versuchte die 47-Jährige, das bittere Ergebnis wegzulächeln.

Doch die Botschaft war deutlich: Weite Teile der Partei wollen nicht nur über Erneuerung reden, sondern Erneuerung leben. Und für die steht Nahles nun einmal nicht. Seit beinahe 20 Jahren gehört sie zur SPD-Funktionärsclique. Gewiss, Andrea Nahles ist eines der größten politischen Talente der SPD.

Sie spricht die Sprache der Sozialdemokratie, wirkt nicht abgehoben, versteht sich auf Bürgernähe. Doch wie soll eine Person zur Hoffnungsträgerin werden, die nicht einmal aus ihrer eigenen Partei eine breitere Rücken-deckung erfährt? Und, ein großes Manko: Nahles taugt nicht zur Kanzlerkandidatin, ihre „Bätschie“- und „Fresse“-Sprüche bekommt sie nicht mehr aus der Welt.

Weder von der Außenwirkung, noch von der Binnenwirkung her steht Nahles für einen wirklichen Neuanfang. Dabei kränkelt die Sozialdemokratie seit vielen Jahren konzeptionell: Die Partei verbeißt sich in Themen wie Familiennachzug für Flüchtlinge oder Werbeverbot für Abtreibungen – politische Spielfelder, die für die Mehrzahl der Deutschen allenfalls zweitrangig sind. Themen, um die sich Anhänger der Sozialdemokratie wirklich sorgen, etwa faire Bildungschancen oder bezahlbare Mieten, hat die Partei hingegen über viele Jahre hinweg verschlafen – nicht nur in Bremen.

Nahles hat sich auf ein politisches Himmelfahrtskommando eingelassen, das sie politisch kaum wird überleben können. Ähnlich wie Martin Schulz wird sie im Reigen der vielen SPD-Chefs nur eine Personalie des Übergangs sein. Schulz war es immerhin gelungen, zu Beginn seiner Amtszeit eine Welle der Euphorie auszulösen. Bei Nahles ist nicht einmal davon etwas zu spüren.

norbert.holst(at)weser-kurier.de