Bodo Ramelow (Die Linke), früherer Ministerpräsident von Thüringen, geht durch den Thüringer Landtag, gefolgt von Astrid Rothe-Beinlich (Bündnis90/Die Grünen). (Martin Schutt)

Er wirkt auffallend locker: Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) lächelt und scherzt am Freitag in Verhandlungspausen im Landtag. Positiv liefen die Gespräch, von einer konstruktiv agierenden CDU berichten andere aus der Spitzenrunde, die über Stunden hinter verschlossenen Türen im Landtag tagt. Ramelow: „Sie sehen uns entspannt. Wir sind am Arbeiten.“ Die vier Parteien würden nicht mehr „um jeden Millimeter Landgewinn“ kämpfen.

Ist das das Signal, dass sich Linke, SPD und Grüne nun doch mit der CDU auf einen Weg aus der verfahrenen politischen Situation verständigen, in der Thüringen seit der Landtagswahl Ende Oktober steckt? Die Wahl von FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD hatte am 5. Februar ein politisches Beben ausgelöst. Kemmerich trat drei Tage später zurück und so hat Thüringen derzeit nur einen geschäftsführenden Regierungschef ohne Minister. Staatssekretäre kümmern sich darum, dass wenigstens die Verwaltung funktioniert.

Ramelow hatte die CDU, die noch immer unter dem Verlust von einem Drittel ihrer Landtagssitze leidet, in dieser Woche in Zugzwang gebracht. Sein Vorschlag, bis zu schnellen Neuwahlen die ehemalige CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht für 70 Tage an die Spitze einer Mini-Regierung mit drei Ministern von Rot-Rot-Grün zu stellen, hatte zwar keinen Erfolg. Aber der Schachzug sorgte für Bewegung, ein Tabubruch der CDU scheint möglich.

Mit Lieberknecht und Dieter Althaus warben gleich zwei Ex-Regierungschefs von der CDU für ein Zugehen ihrer Partei auf Ramelows Linke, die die Landtagswahl gewann. Und Thüringens CDU-Chef Mike Mohring, der nach der Wahl bei seinem Versuch, auf Ramelow zuzugehen, aus Berlin gestoppt wurde, sagt nun: Er stimme mit Lieberknecht überein, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, der eine Zusammenarbeit mit der Linken untersagt, mit der Lebenswirklichkeit in Ostdeutschland nicht übereinstimme. Lieberknecht hatte der CDU eine „verlässliche parlamentarische Vereinbarung mit der Linken“ empfohlen, um die massive Regierungskrise zu beenden.“

Duldung erscheint möglich

Am Freitag war im Landtag sogar von einer „Art Duldung“ einer Minderheitsregierung von Linke, SPD und Grünen durch die CDU die Rede. Aus der Verhandlungsrunde kamen positive Signale: Die CDU sei bereit, Ramelow, dem vier Stimmen im Landtag fehlen, bei einer Ministerpräsidentenwahl zu einer Mehrheit zu verhelfen. Spitzenvertreter von Rot-Rot-Grün berichteten von einer Vereinbarung über einen „Stabilitätspakt“, der Mehrheiten jenseits der AfD ermögliche.

Doch wie könnte ein Kompromiss der vier Parteien, zwischen denen so lange Zeit Funkstille herrschte, aussehen? Am Rande der Verhandlungen wurden in den Landtagsgängen verschiedene Szenarien gehandelt.

Die Hauptthese geht so: Die CDU, möglicherweise auch nur eine Gruppe von Abgeordneten, garantiert die fehlenden Stimmen bei einer Ramelow-Wahl im ersten Durchgang. Dafür zeigen sich Linke, SPD und Grüne kompromissbereit beim Termin für Neuwahlen - nicht schnell und schon im Mai, sondern erst nach der Verabschiedung des nächsten Haushalts. Bei dieser Variante wären Neuwahlen erst im Frühjahr 2021 möglich, heißt es aus Verhandlungskreisen.

Eine andere Variante besagt, Rot-Rot-Grün verständigen sich auf politische Projekte, die in den Landtagsausschüssen und letztlich auch bei der Abstimmung im Plenum gemeinsam beschlossen werden. „Das wäre quasi eine Duldung“, heißt es bei Rot-Rot-Grün. Von den vier Unterhändlern der CDU-Fraktion ist das Wort Duldung nicht zu hören, auch nicht der Begriff „Projektregierung“. Es bleibe bei Opposition, heißt es da. Der CDU gehe es vor allem um Stabilität. „Da ist es wichtig, dass wir einen Haushalt auf den Weg bringen“, lautet es aus den Reihen der CDU.

Egal, wie der Kompromiss schließlich aussieht - es läuft auf eine Zusammenarbeit der CDU mit der Linken hinaus. Doch da bleibt die Frage - wie reagiert die Bundespartei. Bisher war in dieser Woche kaum etwas aus Berlin zum Treiben in Thüringen zu hören. Von Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder kam dafür der Satz: „Zu Thüringen fällt mir gar nicht mehr viel ein.“