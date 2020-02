In Thüringen haben sich Linke, Grüne, SPD offenbar mit der CDU auf Neuwahlen im April 2021 geeinigt. (Martin Schutt/dpa)

Linke, SPD und Grüne in Thüringen haben sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen mit der CDU weitgehend über einen Weg aus der Regierungskrise geeinigt. Am 25. April 2021 soll ein neuer Landtag gewählt werden. Darauf sollen sich die Parteien verständigt haben, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen eines Treffens der vier Parteien am Freitagabend in Erfurt erfuhr. Die Parteien reagieren damit auf die schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Parlament. Zuvor hatten mehrere Medien über den Termin berichtet.

Die vier Parteien haben über Mehrheiten für eine erfolgreiche Ministerpräsidentenwahl des Linken-Politikers Bodo Ramelow sowie über einen Neuwahltermin gesprochen. Thüringen hat derzeit keine komplette Regierung, nur einen geschäftsführenden Ministerpräsidenten. (dpa)