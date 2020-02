30.11.2019, Brandenburg, Jänschwalde: Wasserdampf steigt aus den Kühltürmen des Braunkohlekraftwerkes Jänschwalde der Lausitzer Energie Bergbau AG (LEAG) auf. Umweltschutzaktivisten haben im Tagebau und am Kraftwerk Jänschwalde gegen die Klimapolitik der protestiert. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Christophe Gateau)

Leere Worte hat Greta Thunberg in Davos der politischen und ökonomischen Weltelite vorgeworfen. Es gehe darum, endlich auf die Wissenschaft zu hören und die Klimapolitik radikal zu ändern. Obwohl es seit Jahrzehnten warnende Stimmen seitens der Wissenschaft gibt, hat es die Politik tatsächlich verschlafen, geeignete Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Die Einforderung einer unmittelbaren Umsetzung naturwissenschaft-­licher Erkenntnisse in das politische Handeln entspricht jedoch einem zu mechanischen Verständnis von Politik. Wer glaubt, dass Politik kraft ihrer Autorität nur die richtigen Hebel umlegen muss, um die von der Wissenschaft als notwendig erachteten Ergebnisse zu erzielen, übersieht die Natur politischer Prozesse und die unterschiedlichen Rollen von Politik und Wissenschaft. Wissenschaftler können ihre Erkenntnisse mitteilen, Alarm schlagen und die Politik beraten, aber sie können nicht die Rolle von gewählten und politisch legitimierten Parteien übernehmen. Diese müssen in der Demokratie die Öffentlichkeit von der Richtigkeit ihrer Politik überzeugen und Mehrheiten für politische Entscheidungen gewinnen. Das ist in einer fragmentierten, durch unterschiedliche Interessen geprägten Gesellschaft ein schwieriges Unterfangen – vor allem wenn es um Entscheidungen geht, die den Status quo infrage stellen und mit tief greifenden gesellschaftlichen Veränderungen einhergehen.

Parteien sind deshalb gut beraten, ihre Politik nicht mit der Brechstange gegen und ohne die Gesellschaft durchzusetzen. Wenn der politische Entscheidungs­prozess dem Diktat des wissenschaftlich Notwendigen unterworfen wird, besteht die Gefahr, dass die Politik autoritär wird und zwar im doppelten Sinne, denn der Ruf nach radikalen Veränderungen ruft auch radikale Gegen-­bewegungen hervor. Eine wissenschafts-­basierte Klimapolitik ist nicht so selbst-­verständlich, dass sie alle überzeugt, sonst müssten in den meisten Ländern grüne ­Parteien an der Regierung sein.

Gleichwohl verfügt die Politik über mehr Handlungsspielräume als sie gegenwärtig wahrnimmt. Große Reformvorhaben wurden in der Geschichte der Bundesrepublik immer gegen große Widerstände durchgesetzt. Die Politik muss deshalb eine Führungsrolle übernehmen und eine klimafreundliche Politik unter anderem durch geeignete institutionelle Arrangements stützen, etwa durch die Einsetzung eines paritätisch mit Politikern, Bürgern und Experten besetzten Klimarates, der die Einhaltung der Ziele der Klimakonferenz von Paris überwacht.

