Party in der Pandemie? Jungpolitiker beantworten diese Frage mit Vorschlägen, Kritik und Warnungen. (Sophia Kembowski/dpa)

Ausflippen, Tanzen, Party - für die Altersgruppe, die es gern besonders lebendig hat, ist die Corona-Zeit eine lähmende Zeit. Teenager und junge Erwachsene dürfen zwar inzwischen wieder ihre Freunde treffen, aber öffentlich feiern geht nur mit angezogener Handbremse. Clubs sind weiter geschlossen, Konzerte gestrichen, Großveranstaltungen finden nicht statt. Die Partys verlagern sich in Parks, wo Müll anfällt, oder an andere Orte. Manchmal eskaliert es, wie zuletzt in Stuttgart oder Frankfurt.

Wie soll das in den kommenden Wochen und Monaten weitergehen, wenn der Sommer irgendwann vorbei ist und damit auch das Feiern im Freien? Fragt man bei den Jugendorganisationen der Bundestagsparteien nach, kommen Kritik, konkrete Vorschläge und Warnungen.

Linksjugend mit Kapitalismuskritik

Die Linksjugend bringt auch bei diesem Thema naturgemäß ein bisschen Kapitalismuskritik unter: Die größten Corona-Partys fänden nicht in Clubs, sondern bei Tönnies statt, sagt die Vorsitzende Anna Westner. Solange „neoliberale Marktfanatiker“ nicht bereit seien, darüber zu reden, halte man es wie die 80er-Jahre Hiphop-Band „Beastie Boys“: „You gotta fight for your right to party - aber natürlich mit Sicherheitsregeln.“

Den Staat fordert sie auf, zum Beispiel Freiflächen, Brachen oder Parkplätze für Open-Air-Veranstaltungen umzufunktionieren. „Dann kann man auch mit Abstand feiern gehen - zum Beispiel indem für jeden ein ausreichend großer Kreis auf dem Boden markiert wird, in dem man sich im Lauf der Veranstaltung aufhalten muss.“

Grüne Jugend für risikoarmes feiern

Natürlich sollten Jugendliche in Pandemiezeiten möglichst „risikoarm feiern“, findet Georg Kurz, Sprecher der Grünen Jugend. Die Frage sei, welche Möglichkeiten sie bekämen, das zu tun. Auch er ist der Meinung, Kommunen sollten Freiräume, Angebote und Flächen für Partys schaffen.

Geschieht das nicht, könnten Jugendliche auf eigene Faust nach Nischen suchen und dabei möglicherweise sich und andere gefährden, warnen die Jusos, die Nachwuchsorganisation der SPD. „Es braucht deshalb sichere Angebote, die Jugendliche nutzen können. Dazu zählen zum Beispiel Orte im Freien, an denen genug Abstand gehalten werden kann“, sagt eine Sprecherin.

Bundesjugendministerium hat Verständnis

Verständnis für die Probleme junger Menschen in Corona-Zeiten kommt vom zuständigen Bundesjugendministerium. Der Alltag vieler Jugendlicher habe sich stark verändert. Die Pandemie habe viele Pläne durchkreuzt, sagt eine Sprecherin. Es sei schwieriger geworden, den gerade in ihrem Alter wichtigen Kontakt zu Freunden zu halten. „Die jungen Menschen, die gerade ihren Schulabschluss gemacht haben, zum ersten Mal verliebt sind oder in diesem Sommer zum ersten Mal mit ihren Freunden statt den Eltern in den Urlaub fahren wollten, stehen vor einer völlig neuen Lebenssituation.“

Sie wandte sich gegen Pauschalurteile, Stichwort „Corona-Partys“. „Ein Massenphänomen, bei dem junge leichtsinnige Draufgänger alle Sicherheits- und Hygienemaßnahmen fahren lassen, nur um beim Spaß auf ihre Kosten zu kommen, gibt es nicht.“

Deutsches Jugendinstitut: Bedürfnisse mit Notwendigkeiten vereinbaren

Nora Gaupp vom Deutschen Jugendinstitut spricht von einer „gesellschaftliche Aufgabe, Jugendlich-Sein auch unter den Bedingungen des Pandemieschutzes zu ermöglichen“. Es gelte, die Bedürfnisse und Bedarfe junger Menschen nach Geselligkeit und Freizeitgestaltung mit den Notwendigkeiten des Infektionsschutzes ins Verhältnis zu setzen und soweit wie möglich zu vereinbaren.

Jungpolitiker gegen Party auf Biegen und Brechen

Das sehen auch die meisten befragten Jungpolitiker so. Party auf Biegen und Brechen, auch wenn Feiern zu den Privilegien der Jugend gehört, will keiner. „Wir sollten jetzt keinen zweiten Lockdown riskieren, indem wir unvorsichtig werden“, sagt Tilman Kuban, der Chef der Jungen Union. Man könne sich wieder mit Freunden in Bars, Cafés oder im Freien treffen. „Diesen Fortschritt haben wir erreicht, indem wir alle mitgeholfen haben, mehr auf den anderen zu achten und uns gegenseitig zu schützen.“ In einer Ausnahmesituation wie der Corona-Pandemie seien alle Menschen gefragt, aufeinander Acht zu geben. „Das gilt selbstverständlich auch für Jugendliche“, heißt es auch bei den Jusos.

Junge Alternative sieht zu viele Einschränkungen

Zu viele Einschränkungen sieht dagegen die Junge Alternative, die Nachwuchsorganisation der AfD. Es werde Angst vor einer zweiten Welle geschürt, sagt der Vorsitzende Damian Lohr. Es sei auf Dauer kein tragbarer Zustand, dass junge Menschen einige Erfahrungen nicht sammeln könnten.

Junge Liberale für Feiern mit Maske

Die Vorsitzende Jungen Liberalen, Ria Schröder, ist zwar der Ansicht, dass es grundsätzlich ein „Recht auf Party“ gibt. Aber in der Pandemie müsse man Freiheitseinschränkungen in Kauf nehmen. Feiern sei auch mit Abstand und Mund-Nase-Schutz möglich. „Auch wenn es natürlich nicht das Gleiche ist. Aber da müssen wir zusammen durch.“ (dpa)