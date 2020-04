Pastor Bernd Kuschnerus ruft in der Corona-Krise und den damit verbundenen Ängsten der Menschen zu Gelassenheit auf. (Grafik Weser Kurier)

Diese Zeit des gesellschaftlichen Beinahe-Stillstands wird Ostern nicht enden, sondern noch einige Zeit weitergehen – wie lang genau, wissen wir nicht. Ein Schwebezustand, in dem man nur vage vom „davor“ und „danach“ sprechen kann. „Was macht Ihr danach?“, fragen manche schon sehnsüchtig in den sozialen Medien, Und dann werden ganz bewegende, zutiefst menschliche Wünsche offenbart: endlich wieder die alte Mutter in den Arm nehmen, mit Freunden grillen oder mit den Enkeln auf den Spielplatz gehen. Bis dahin aber ziehen wir uns zurück, bleiben zu Hause, verhalten uns friedlich und hilfsbereit, und Frustration darf sich nicht Bahn brechen.

Was ist die richtige Entscheidung?

Doch schon werden Stimmen laut, es gelte auch die wirtschaftlichen und psychosozialen Folgen zu bedenken. Ein ganzes Land könne doch nicht Monate im Koma liegen. Es müsse überprüft werden, wer eher zu schützen sei, die Hochrisikogruppen oder eher diejenigen, deren Existenz aufgrund des Stillstands gefährdet ist, oder jene, die aufgrund von Angst und Isolation womöglich suizidgefährdet sind. Es gilt, gerecht abzuwägen, aber wie soll das gehen? Sogenannte Risikogruppen alter oder behinderter Menschen contra fitte Junge? Kranke versus Wirtschaftsinteressen? Da geht es um ein handfestes ethisches Dilemma: Welche Argumente zählen, falls irgendwann Beatmungsgeräte fehlen? Etwa, dass der „Wert“ alter im Vergleich zu jungen Menschen geringer sei? Und sind wir uns dann selbst die Nächsten und stellen die Luftbrücke zu Italien ein, weil unsere Landsleute mehr „wert“ und die Intensivbetten für sie reserviert sind? Ich meine nein, Menschenleben gegeneinander abwägen, das wäre unserer Kultur unwürdig. Noch haben wir genügend Beatmungsgeräte, und sollte der Tag kommen, an dem unter Beachtung klinischer Grundsätze extreme Gewissensentscheidungen gefällt werden müssen, dann werden wir unser medizinisches Personal damit nicht alleinlassen, sondern es unterstützen, unter anderem mit der Krankenhaus-Seelsorge.

Pastor Dr. Bernd Kuschnerus (NIKOLAI WOLFF)

Ein ähnliches ethisches Dilemma ergibt sich womöglich aus der Frage, wann die Kontaktsperre aufgehoben werden soll und welche Folgen wir bereit sind, dafür in Kauf zu nehmen. Wir wollen unser Gesundheitssystem vor einer Überlastung und die Risikogruppen vor schweren Erkrankungen schützen. Doch schon wird (gerade auf längere Sicht) die Verhältnismäßigkeit der Schließungen gegenüber wirtschaftlichen und politischen Schäden abgewogen. Ich meine, es wäre in hohem Maße zynisch, die Kontaktsperre zu früh zu lockern, damit die Wirtschaft wieder läuft und für derartige Nützlichkeitserwägungen den Tod von Menschen in Kauf zu nehmen.

Momentan geht es darum, die explosionsartige Ausbreitung des Virus zu verhindern. Je flacher die Kurve der Neuinfektionen ist, umso eher besteht die Chance, dass unser Gesundheitssystem den Anforderungen standhält und auch die anderen Bereiche der Grundversorgung handlungsfähig bleiben. Dafür nehmen wir doch alle Einschränkungen in Kauf, und ich muss sagen: Ich bewundere, wie vernünftig, freundlich und diszipliniert die meisten Menschen mit dieser Situation umgehen. Sie schützen und versorgen Ältere und Schwächere, sie lassen sich ganz viel einfallen, damit die Kinder keinen Budenkoller bekommen, und sie arbeiten, auch wenn sie sich der Gefahr der Ansteckung aussetzen, etwa als Busfahrer, Erzieherin oder Pflegekraft, als Polizistin, im Supermarkt oder in der Arztpraxis.

Ich nehme wahr, dass manche vor Szenarien von Tausenden Toten oder wirtschaftlichem Niedergang Angst haben. Ich möchte darum für Gelassenheit werben und dafür, dass weiterhin regelmäßig überprüft wird, welche Maßnahmen noch erforderlich sind. Und ich trete für Transparenz ein. Die Öffentlichkeit muss verlässlich über die Gründe für Entscheidungen aufgeklärt werden. Nur wenn nicht in Gutsherrenmanier über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, ist eine Bevölkerung auch bereit, Risiken mitzutragen. Und weil unsere Politik sich an diese Rahmenbedingungen hält, haben Populisten, wie zum Beispiel Victor Orban, die in der Pandemie eine Gelegenheit wittern, Regeln außer Kraft zu setzen und den liberalen Rechtsstaat zu demolieren, bei uns momentan keine Konjunktur. Ich meine, jeden Tag lässt sich beobachten, dass wir in einer gefestigten Demokratie leben. Die Opposition schlägt leisere Töne an, aber nur, weil jetzt nicht der Moment für politisch Hahnenkämpfe, sondern Gemeinsinn das Gebot der Stunde ist.

Tracking-Apps sind undenkbar

Der Kirchen- und Verfassungsrechtler Hans Michael Heinig hat sich kürzlich mit der Frage auseinandergesetzt, ob die derzeitigen Regelungen, zum Beispiel zum Versammlungsverbot, verfassungsgemäß seien. In einem juristischen Blog schrieb er: „So notwendig energische Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung der Viruserkrankung sind: Ungern befände man sich in einigen Wochen in einem Gemeinwesen wieder, das sich von einem demokratischen Rechtsstaat in kürzester Frist in einen faschistoid-hysterischen Hygienestaat verwandelt hat.“ Doch die jetzt vereinbarten Regelungen seien verhältnismäßig und verfassungsrechtlich unbedenklich, bekräftigt Heinig. So sehe ich das auch. Vom Staat verordnete Tracking-Apps sind nach meiner Einschätzung hierzulande undenkbar. Wohl aber kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen freiwillig Tracking-Apps installieren, die anonyme Daten verarbeiten und vor einer Ansteckung mit dem Virus warnen. Ich sehe, dass die meisten Entscheidungen Augenmaß und Verhältnismäßigkeit erkennen lassen und finde das sehr beruhigend.

Vorherrschend ist derzeit doch vor allem der Gemeinsinn. Seit zwei Wochen sind wir solidarisch miteinander, in der Familie, auf der Straße und in der Politik. Damit die wirtschaftlichen Folgen verkraftbar bleiben, wurden unbürokratische finanzielle Hilfen des Bundes und der Länder beschlossen, und das ist auch richtig so. Ich bin froh, dass wir hier so funktionieren und nicht Verhältnisse wie in den USA haben, ohne soziales Netz auf einem schmalen Grat wandelnd, zwischen populistischer Leugnung der Pandemie und sozialdarwinistischem Glauben daran, dass eben nur die Stärksten durchkommen. Das ist eine Haltung und eine Weltsicht, der wir als Kirchen beispielsweise vehement widersprechen, denn wir treten dafür ein, dass jeder Mensch vor Gott einen unverlierbaren Wert und eine Würde hat, unterschiedslos und nicht mit Geld aufzuwiegen.

In der Krise sind wir hierzulande empathisch und suchen nach Lösungen. Da gibt es die vielen kleinen Gesten, zum Beispiel von Menschen, die das Geld für ausgefallene Konzerte nicht zurückverlangen, um junge Künstler zu unterstützen. Oder die Tatkraft von Leuten, die Lunchpakete und andere nützliche Spenden für arme und obdachlose Mitmenschen an Gabenzäune hängen. Oder die Hilfsbereitschaft von Jugendverbänden, die Netzwerke für Einkaufshilfe auf die Beine gestellt haben. Oder der Ideenreichtum jener, die jetzt Kindern digital Tipps für Bewegung, Spiele oder Unterricht geben. Oder die Aufmerksamkeit derer, die bei gewalttätigen Konflikten in Familien helfen.

Diese Krise lehrt uns auch, dass wir grenzüberschreitende Solidarität brauchen, weil mit dem Nationalgerede von gestern nichts gewonnen ist. Die planlosen, hektischen Grenzschließungen waren nutzlos und richten großen Schaden in der Landwirtschaft und in der Pflege an, falls nicht genug Arbeitskräfte einreisen dürfen. Und die virologische Forschung, die nach wirksameren Testverfahren oder gar einem Impfstoff sucht, kann nur international vernetzt Erfolg haben. Wir sollten unbedingt über den Tellerrand schauen, auf das ganze Europa, und uns nicht einreden, ein Ausbruch der Epidemie in den Flüchtlingslagern hätte nichts mit uns zu tun, nur weil da ein Zaun steht. Ich kann hier nur unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier beipflichten, der sagte „Das Virus hat keine Staatsangehörigkeit, und das Leid macht nicht vor Grenzen halt.“

Bremer und Berliner Krisenmanagement verdienen Anerkennung

Ich finde es ermutigend, dass auch der Dank gerade nicht zu kurz kommt. Natürlich darf es nicht beim Klatschen bleiben, aber es ist doch schon einmal ein Anfang, dass die Leistungen von Ärzten und Pflegekräften, von Verkäuferinnen und den vielen ehrenamtlichen Helfern gewürdigt werden. Ich möchte noch ergänzen, dass auch das unaufgeregte Krisenmanagement unserer gestaltungsfähigen Politik in Berlin und Bremen Applaus verdient. Und auch die Journalistinnen und Journalisten gehören meiner Ansicht nach zu den Helden des Alltags, denn die Medien berichten, analysieren und ordnen ein. Sie leisten damit einen großen Beitrag zur Transparenz, denn nur eine informierte Bevölkerung kann die Krise erfolgreich bewältigen.

Bleibt die Frage, was wir mitnehmen werden aus dieser in der Geschichte unseres Landes beispiellosen Situation. Was werden wir gelernt haben, wenn wir endlich wieder unsere Lieben in die Arme schließen, mit den Freunden grillen und in den Kirchen Gottesdienste feiern können? Ich stelle mir vor, was in den Jahresrückblicksendungen im Dezember wohl ganz groß herausgestellt werden wird. Vielleicht, dass wir besser vorbereitet sein müssen, anstatt uns auf unser Glück zu verlassen? Vielleicht, dass wir erkannt haben, wie wichtig Empathie und Solidarität für unser Gemeinwesen sind und dass wir dahinter nicht zurück wollen? Vielleicht, dass wir stolz auf unser leistungsfähiges Gesundheits- und Pflegesystem sind und es in Zukunft nicht mehr dem Profit unterwerfen und kaputtsparen wollen? Vielleicht, dass Schuldzuweisungen uns nicht weiterbringen, weil immer jemand meckert, entweder darüber, dass übertrieben oder im Gegenteil nicht entschlossen genug gehandelt wird. Vielleicht, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Laden am Laufen gehalten haben und mehr verdienen als einen Mindestlohn, der nur zum Überleben, aber nicht zum Leben reicht? Vielleicht, dass wir mehr Barrierefreiheit brauchen, damit auch Menschen mit Behinderungen oder Migrantinnen in Krisen gut informiert und geschützt werden? Vielleicht, dass die vielen Ehrenamtlichen in Kirche und Gesellschaft für uns ein Rückhalt waren? Ich will hier nicht moralisieren und belasse es bei Fragen, über die ich mir später eine fruchtbare Debatte wünsche. Dann sind wir zukünftigen Krisen noch besser gewachsen.

Zur Person

Bernd Kuschnerus (58)

ist seit 2019 Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche und damit leitender Geistlicher. Der Theologe arbeitet seit 1999 mit seiner Frau in der Gemeinde der Melanchthonkirche in Bremen-Osterholz.

Zur Sache

Gottesdienste im Internet und TV

Die Bremische Evangelische Kirche informiert auf www.kirche-bremen.de unter #corona aktuell über Angebote namens „Kirche von zu Hause“, auch an den Ostertagen. Gottesdienste der katholischen Kirche werden unter bistum-osnabrueck.de/live-gottesdienste ausgestrahlt. Das ZDF überträgt am Sonnabend ab 23 Uhr eine katholische Osternachtsfeier, am Ostersonntag einen evangelischen Gottesdienst (9.30 Uhr). Die ARD schaltet am Sonntag ab 11 Uhr nach Rom. Am Ostermontag überträgt das Erste von 10 Uhr an einen Gottesdienst aus Lemgo. Der Hessische Rundfunk zeigt am Montag (9.05 Uhr) einen jüdischen Gottesdienst zum Pessachfest.

