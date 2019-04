Um die Sicherheit zu verbessern, baut die EU eine gigantische Datenbank auf – Kritiker warnen vor Missbrauch. (Sebastian Kahnert/dpa)

Lange Jahre haben die Behörden der Europäischen Union mit viel Stolz darauf verwiesen, dass die unterschiedlichen Datenbanken nicht durchlässig waren. Der Grund liegt auf der Hand: Zum einen wollte man möglichen Missbrauch verhindern, zum anderen Fehler ausschließen. Denn die entstehen fast schon zwangsläufig, wenn unterschiedliche Systeme und ihre Informationen automatisiert zusammengeführt werden. Ob dabei am Ende die richtigen oder falschen Schlüsse herauskommen und eine legale oder illegale Identität ergeben, kann genau genommen niemand mehr kontrollieren. Kenner der Szene weisen seit langem daraufhin, dass bisherige Versuche solcher „Interoperabilität“ immer gescheitert sind. Entweder, weil sie schlicht nicht funktionierten. Oder aber, weil die Ergebnisse Unsinn waren. Denn tatsächlich kann man auch zu viele Daten haben, die einer Analyse von erfahrenen Sicherheitsexperten im Weg stehen. Die USA haben dies bitter lernen müssen. Die Attentäter von New York und Washington blieben nicht wegen fehlender Daten unentdeckt, sondern wegen zu vieler Informationen, die die Behörden auch noch falsch interpretierten. Diesen Fehler darf die EU nicht wiederholen.

Nun mag man sich damit trösten, dass auch die Gemeinschaft mit ihren bisher getrennten Datenbanken genügend Schwierigkeiten hatte, sodass der Traum vom schnellen Abruf durch jeden Polizeibeamten an allen Bahnhöfen und jedem Flughafen nicht reibungslos funktionierte. Doch darauf zu setzen, wäre leichtfertig. Die Zusammenführung der nach unterschiedlichen Kriterien gespeicherten Informationen kann hilfreich sein, das zeigen erste Versuche. Aber dann brauchen derart gewaltige Instrumente, die tief in die Identität von Bürgern gleich welcher Staaten eingreifen, eine Kontrolle und eine rechtliche Möglichkeit, sich wehren zu können. Außerdem müssen die Betreiber sicherstellen, dass alle erfassten Daten auch wirklich in der Union bleiben. Schon der geplante Zugriff, den die Internationale Polizeibehörde Interpol in Lyon bekommen soll, birgt das Risiko, das im Rahmen internationaler Fahndungen jede Menge Datensätze in Länder gelangen, deren Datenschutz-Niveau nicht einmal annähernd mit dem der EU vergleichbar ist. Wer die Bürger vor Terroristen und Kriminellen schützen will, wer illegale Einwanderer von Asylberechtigten effizient trennen will, darf nicht der Versuchung erliegen, ein ganzes Volk unter Generalverdacht zu stellen.

Doch es ist schwierig geworden, eine solche Diskussion um den Datenschutz zu führen. Schon die Einführung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung hat gezeigt, dass weder das Bewusstsein noch die Bereitschaft zu zurückhaltendem Umgang mit persönlichen und privaten Informationen ausgeprägt sind. Das kann in einer Zeit, in der sich viele nur allzu gerne auf öffentlichen Online-Marktplätzen präsentieren, folgenschwer sein. Immer wieder gibt es die gleichen Verhaltensmuster: Für diese selbstverständliche Freiheit jedes Einzelnen sind wir so lange bereit zu kämpfen, bis es zum Missbrauch von Daten kommt. Die Vorstellung, dass Algorithmen eine Identität falsch zusammensetzen und ein unbescholtener Bürger in die Fänge von Fahndern gerät, die ihn aus einem nicht erkennbaren Grund verfolgen und dabei in die demokratischen Freiheiten eingreifen, hat viele Autoren zu beklemmenden belletristischen Szenarien verleitet. Und alle stimmen. Aber alle zeigen auch: Wir müssen wieder lernen, mit unseren Daten behutsam umzugehen. Denn wenn es nicht jeder für sich macht, tut es niemand sonst.

Die EU-Pläne mögen auf dem Papier gut, technisch machbar und vor allem im Sinne der Inneren Sicherheit notwendig sein. Wie wollten wir den Opfern von Terror und Gewalt erklären, dass es zwar Warnungen gab, diese aber nicht gehört wurden? Es geht somit nicht darum, die Sicherheitsbehörden an die Leine zu legen. Aber es muss sehr wohl garantiert sein, dass die persönlichen Rechte unangetastet bleiben – zumindest so lange, wie es keine richterlich festgestellten Verdachtsmomente gibt. Der Bürger soll wissen dürfen, was über ihn erfasst wurde. Und er muss die Möglichkeit haben, gegen unberechtigte Speicherungen vorzugehen. Wer an einem Monster-Datenspeicher arbeitet, muss auch ein breites Instrumentarium zur Sicherung der Rechte einbauen. Es kann nicht sein, dass die EU bei ihren Freihandelsverträgen Partnerstaaten wie zum Beispiel jüngst Japan zwingt, die hiesigen Datenschutz-Standards einzuführen, sie aber dann selbst an anderer Stelle zu verletzen.