Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder doch Altenpflege? Zukünftig wird eine neue generalistische Pflegeausbildung mit dem Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ oder „Pflegefachmann“ eingeführt. Sie ermöglicht, nach der Ausbildung in allen Versorgungsbereichen zu arbeiten, in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege.

Eine entsprechende erste Verordnung hat jetzt der neue Gesundheitsminister Jens Spahn auf dem Weg gebracht, um den Pflegenotstand zu bekämpfen. Damit setzt Spahn den Kurs seines Amtsvorgängers Hermann Gröhe (beide CDU) fort. Er sandte nun die bislang noch fehlende Ausbildungs- und Prüfungsordnung zur Abstimmung an die übrigen Ressorts.

Die Verordnung regelt unter anderem die Mindestanforderungen an die Pflegeausbildung und die entsprechenden Prüfungen. Sie soll Ende dieses Jahres in Kraft treten. Dann haben die Länder ein Jahr Zeit, sie umzusetzen. Die neue Pflegeausbildung startet 2020. Davon verspricht sich die Große Koalition eine höhere Attraktivität des Pflegeberufs und damit mehr Berufseinsteiger.

In der Altenpflege fehlen nach Branchenangaben Zehntausende Fachkräfte. Viele Heimbetreiber haben wegen des Fachkräftemangels große Probleme, offene Stellen zu besetzen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband begrüßt, dass die Umsetzung der Pflegeausbildungsreform zügig angepackt werde.

„Details müssen nun geprüft werden, aber wir sind froh, dass es endlich losgeht“, erklärt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Wichtig sei es, eine verlässliche Anschubfinanzierung sicherzustellen, damit die Pflegeschulen den neuen Ausbildungsanforderungen überhaupt gerecht werden könnten, sagte Schneider.

Unter anderem Bremen hatte auf Länderebene für die Reform geworben; Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) hatte sich in einem Gastkommentar und in einem Interview mit dem WESER-KURIER dafür stark gemacht. Beschlossen wurde der Gesetzentwurf zur Pflegeberufsreform bereits im Januar 2016, also noch vom Vorgänger-Kabinett. Nach eingehenden Beratungen verabschiedeten dann im Sommer 2017 sowohl Bundestag als auch Bundesrat das Gesetz.