Nun sind wir wieder einmal drin in jenem exklusiven Zirkel, in dem vermeintlich über Wohl und Wehe der Menschheit entschieden wird: Weltsicherheitsrat! Das klingt nach konzentrierter globaler Weisheit und dem Anspruch, diesen Planeten friedlicher und gerechter zu machen. Der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen nennt das etwas bürokratisch „eine regelbasierte internationale Ordnung“. Artikel 24 und Kapitel VII der UN-Charta geben dem Gremium auch die nötige Macht dazu – theoretisch.

Praktisch lähmen sich die Mitglieder gerne gegenseitig, wenn ihre nationalen Machtinteressen berührt sind. Das gilt vor allem für die fünf ständigen Mitglieder, von denen jedes Einzelne mit seinem Veto-Recht jede Entscheidung blockieren kann. Deutschland hingegen ist nur hin und wieder für zwei Jahre im erweiterten Kreis der zehn nicht-ständigen Mitglieder vertreten. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind also eng begrenzt – und doch stellen sich immer wieder die gleichen Fragen: Verantwortung übernehmen? Vermitteln? Verweigern?

Richtig und relevant

Frieden, Gerechtigkeit, Innovation und Partnerschaft: Schon diese Prioritätenliste, mit der sich Deutschland aktuell um den Sitz beworben hat, zeigt seine bevorzugte Haltung: Vermitteln will man vor allem, statt sich möglichst klar für oder gegen etwas zu entscheiden. Nach Verantwortung gefragt, verweist man gerne auf die Rolle als herausragender Beitragszahler und auf die überschaubaren militärischen Engagements im Kampf gegen den Terrorismus: Afghanistan, Mali, Syrien.

UN-Botschafter Heusgen redet ohnehin lieber über Klima und Wasserknappheit, Menschenrechte, mehr Frauen in Führungspositionen oder die Generalversammlung als Gegengewicht zum bislang reformunfähigen Sicherheitsrat. Gewiss ist das alles richtig und auch relevant. Allerdings muss Deutschland nicht unbedingt im Weltsicherheitsrat sitzen, um eine glaubwürdige Menschenrechtspolitik zu betreiben, etwa gegenüber Saudi-Arabien oder China.

Überzeugend wäre es in der Tat, wenn Berlin im Weltsicherheitsrat die Initiative für Flugverbotszonen über Syrien, Jemen und der Ost-Ukraine übernähme, möglichst in enger Abstimmung mit den aktuellen europäischen Partnern im Gremium: Frankreich, Großbritannien, Polen und Belgien. Das nächste Frühjahr, wenn Deutschland für ein paar Wochen sogar den Vorsitz im Weltsicherheitsrat übernimmt, wäre ein guter Zeitpunkt dafür.

Ein solches Vorgehen ist auch zwingend, wenn man beim deutschen Lieblingsthema Klimaschutz vorankommen will, denn da legt man sich gleich mit drei Veto-Mächten an: China, Russland, USA. Und zwischen den beiden Letztgenannten scheint sich ja so eine Art Notgemeinschaft der selbst verschuldet in die Isolation geratenen Schwergewichte anzubahnen. Das lässt sich nur kontern, wenn die EU-Staaten möglichst an einem Strang ziehen und auch noch möglichst viele Verbündete in anderen Kontinenten finden.

Die Voraussetzungen sind freilich alles andere als günstig. Das transatlantische Verhältnis zur US-Regierung ist nahezu zerrüttet, in der Generalversammlung sind die fortschrittlichen Demokratien in der Minderheit, in der EU wirken gewaltige Fliehkräfte: Im Osten wollen die Visegrad-Staaten möglichst wenig Integration (und Flüchtlinge), im Süden wollen die verschuldeten Mitglieder möglichst mehr Geld und weniger Kontrollen.

Ein willkommender Sündenbock

Und für alle ist Deutschland, das nun global Verantwortung übernehmen will, der willkommene Sündenbock, um von eigener Unfähigkeit und eigenem Unwillen abzulenken. Im schwarz-roten Koalitionsvertrag steht unverdrossen, dass Deutschland in den Vereinten Nationen einen ständigen Sitz der EU anstrebt. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Italien genau mit dieser Forderung einen ständigen deutschen Sitz abgelehnt hat.

Das muss nun trotzdem nicht verkehrt sein. Allerdings macht ein ständiger Sitz für die EU nur Sinn, wenn sie sich intern bei ihrer Außenpolitik vom Einstimmigkeitsprinzip befreit, also das Veto-Recht jedes ihrer 26 Mitglieder kippt. Bevor die Bundesregierung auf der New Yorker Bühne für die EU kämpft, muss sie in Brüssel erst einmal einfache Mehrheitsentscheide durchsetzen.

Haben Angela Merkel, Olaf Scholz und Heiko Maas das notwendige Rückgrat, den Biss, die Zähigkeit? Wenn das fehlt, muss man auch nicht im Sicherheitsrat über Konfliktprävention, Krisenmanagement und die notwendige Reform der UN sprechen. Das kann man dann Emmanuel Macron überlassen.

