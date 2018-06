Etwa 230 Migranten harren derzeit an der Küste vor Malta auf dem Rettungsschiff "Lifeline" aus. (Hermine Poschmann/Mission Lifeline/dpa)

Niedersachsen ist nach Angaben von Innenminister Boris Pistorius (SPD) gemeinsam mit mehreren anderen Bundesländern bereit, Flüchtlinge vom deutschen Rettungsschiff "Lifeline" aufzunehmen. Dies habe er mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und dessen Stellvertreter Bernd Althusmann (CDU) abgestimmt, sagte Pistorius am Mittwoch in Hannover. Althusmann teilte indes mit, er rate davon ab, Flüchtlinge von dem Schiff vorschnell von den Ländern aufnehmen zu lassen. "Gegen eine Prüfung spricht nichts, ich bin aber sehr skeptisch", wird er in einer CDU-Mitteilung zitiert. Seine Haltung stieß bei der Opposition teils auf heftige Kritik.

Die "Lifeline" mit 230 Menschen an Bord sollte am Mittwoch nach tagelangem Ausharren auf hoher See die Erlaubnis erhalten, einen maltesischen Hafen anzulaufen. Das sagte Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat auf einer Pressekonferenz. Vor dieser Zusage hatte die Regierung des EU-Inselstaates sicherstellen wollen, dass die Migranten auf EU-Länder verteilt werden. Italien, Frankreich, Malta und Portugal hatten sich bereit erklärt. Außer Niedersachsen haben auch Berlin, Schleswig-Holstein und Brandenburg Hilfe angeboten.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nannte in Berlin Bedingungen für eine mögliche Aufnahme von Flüchtlingen von dem Rettungsschiff. Eine Voraussetzung sei, dass das Schiff festgesetzt werde, sagte er am Rande einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestages. "Wir müssen verhindern, dass es zu einem Präzedenzfall wird."

Pistorius: Niedersachsens Initiative ist kein Aufnahmeprogramm

Das Angebot aus Niedersachsen gelte nur für Personen, die ihre Herkunft und ihre Identität in irgendeiner Form belegen könnten, sagte Pistorius. Wieviele Passagiere der "Lifeline" Niedersachsen aufnehmen würde, sagte Pistorius nicht.

Pistorius stellte klar, dass es sich bei Niedersachsens Initiative nicht um ein Aufnahmeprogramm handele. Für die Menschen von der "Lifeline" werde es keinen Sonderstatus geben - sie müssten ein normales Asylverfahren durchlaufen. "Jeder Vergleich mit der Aktion "Boatpeople" aus den 70er Jahren ist hier nicht passend", sagte der Innenminister. 1978 hatte der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) spontan vietnamesischen Flüchtlingen Schutz zugesagt, nachdem der Frachter "Hai Hong" monatelang mit 2500 Migranten an Bord von Hafen zu Hafen geirrt war.

Kai Weber vom niedersächsischen Flüchtlingsrat bewertete das Hilfsangebot des Landes positiv. "Wir sehen aber mit großer Sorge, dass hier eine Diskussion um Selbstverständliches geführt wird. Das erschreckt uns zutiefst." Über Jahre sei es keine Frage gewesen, dass Menschen in Seenot gerettet wurden. "Die Hilfsorganisationen schrecken jetzt schon davor zurück, aufs Wasser hinauszufahren, weil sie Angst haben, dass sie ihre Besatzung gefährden und sich auf eine Odyssee einlassen."

FDP-Fraktionschef Birkner: Weil muss für Klarheit sorgen

Als "humanitäre Geste" bezeichnete Grünen-Fraktionschefin Anja Piel das Angebot des Landes. "Auch Niedersachsen nimmt jetzt Bundesinnenminister Seehofer in die Pflicht, seine Blockadepolitik zu beenden."

Der FDP-Fraktionschef Stefan Birkner, zeigte sich irritiert über die Positionen von Pistorius und Althusmann. Regierungschef Weil müsse hier für Klarheit sorgen, damit Niedersachsen in einer schwierigen politischen Phase verantwortungsvoll handeln könne.

Kritisch äußerte sich die AfD-Fraktionsvorsitzende Dana Guth zu Pistorius. "Ich sehe es so, dass dort jetzt wieder ein Sonderfall geschaffen wird, um Druck auf EU-Partner auszuüben. Das finde ich grundfalsch." Vorrangige Aufgabe der Landesregerierung sei es, sich um Niedersachsen zu kümmern, und sich nicht in große europäische Fragen einzumischen. (dpa/lni)

++ Dieser Artikel wurde um 15.24 Uhr aktualisiert. ++