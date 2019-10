Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). (Julian Stratenschulte/dpa)

Obwohl im Rennen um den SPD-Vorsitz bei den Regionalkonferenzen meist nicht die Fetzen flogen, hat Niedersachsens Innenminister und Mitbewerber Boris Pistorius vor einer konfliktreichen Polarisierung gewarnt. Verschiedene Strömungen in der Partei seien zwar in Ordnung - diese müssten aber immer wieder in eine Richtung zusammengeführt werden, sagte Pistorius im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Mit seiner Duo-Partnerin, Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping, sieht er Chancen, in die Stichwahl zu kommen.

Fanden Sie den Umgang der Kandidaten untereinander fair?

Pistorius: Zwischenmenschlich war das wirklich sehr angenehm. Es hat keine persönlichen Animositäten gegeben. Bei den ein oder anderen inhaltlichen Positionen hat man dann mal Unterschiede oder auch in der Art, an Dinge heranzugehen, auf der Bühne bemerkt. Das war auch gut so. Noch besser wäre gewesen, wenn das Format dafür öfter mal Raum gelassen hätte - aber das war natürlich schwierig. Zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten gab es nie Probleme.

Hat das Format die SPD gelähmt oder eher belebt?

Antwort: Die Methode ist richtig, weil sie auch gezeigt hat, wie großartig es ist, wenn 20 000 Mitglieder dazu bewegt werden, zu verschiedenen Tageszeiten zu diesen Veranstaltungen zu gehen. Es gibt ein großes Interesse der Mitglieder an ihrer Partei, es gibt eine sehr emotionale Beziehung zu ihr. Alle wollen mehr, wollen etwas tun für ein Wiedererstarken der SPD und sind außerdem sehr angetan von dem Prozess, der in die Hände der Mitglieder gegeben worden ist. Wenn dann bis gestern sieben Duos auf der Bühne stehen und sich auf die eine oder andere Weise präsentieren, dann zeigt das den Mitgliedern, dass die SPD personelle Optionen hat und damit auch als Partei Perspektiven.

Wie geht es nun weiter?

Antwort: Es ist mit einer Stichwahl zu rechnen und es wäre gut, wenn es dabei nicht zu einer ausgeprägten, womöglich konfliktbelasteten Polarisierung käme. Flügel in der Partei sind in Ordnung, man braucht verschiedene Strömungen, aber diese müssen dann immer wieder in eine Richtung zusammengeführt werden. Sonst kann man als Partei keinen Erfolg haben. Diese Chance bietet der Prozess. Dieses Vorsitzendenteam wird eine Basis haben wie kein anderes vorher.

Sollte es eine weitere Zusammenarbeit der Kandidaten nach der Kür des Vorsitzendenduos geben?

Antwort: Es hat sich gezeigt, dass in dieser Partei eine Menge steckt, und auch in den Teams, die angetreten sind, und ich glaube es wäre gut, wenn alle nach der Wahl weiter mit einbezogen würden, in welcher Form und Funktion auch immer. Es wäre klug zu signalisieren, dass alle gebraucht werden und niemand Verlierer ist.

Wie sehen Sie Ihre eigenen Chancen?

Antwort: Wirklich einschätzen kann das niemand, glaube ich. Erstens war das ein völlig neues Verfahren und zweitens, weil die Regionalkonferenzen kein wirklich repräsentatives Bild der

Parteimitgliederschaft sein können. Von den 430 000 Mitgliedern haben trotz der großartigen Beteiligung bei den Konferenzen nur ein kleinerer Teil teilgenommen. Und es gibt keine seriösen Umfragen. Vieles spricht dafür, dass das Team Scholz/Geywitz in die Stichwahl kommt, alleine schon aufgrund des Bekanntheitsgrades, der für viele Mitglieder, die zu keiner Konferenz gekommen sind und wenig darüber gelesen haben, am Ende eine wichtige Rolle spielen könnte. Petra Köpping und ich sind zuversichtlich, ebenfalls in die Stichwahl zu kommen.

Auf den Regionalkonferenzen ging es immer auch um die Zukunft der GroKo in Berlin. Was ist Ihre Sicht?

Antwort: Man sollte sich davor hüten, die Frage GroKo-Verbleib oder sofortiger Ausstieg zu verknüpfen mit der Wahl des Vorsitzendenteams. Nicht das neue Vorsitzendenteam entscheidet das, sondern die Mitglieder oder ein Parteitag. Und nicht zu vergessen: Vor zwei knapp zwei Jahren hatte eine deutliche Mehrheit der Mitglieder für die GroKo gestimmt. Wir haben ein Verfahren festgelegt: Die Regierung macht eine Bilanz und die Partei bewertet und schaut genau, was noch geht in der Koalition. Wenn man dann wegen eines Jahres mehr oder weniger aussteigen will, was man ja kann, dann muss man dafür, wie wir finden, inhaltliche Gründe haben und keine emotionalen oder taktischen.

ZUR PERSON: Boris Pistorius (59) ist seit 2013 niedersächsischer Innenminister. Zuvor war er seit 2006 Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Osnabrück. Dort absolvierte er auch sein Jurastudium.