(Christian Spicker via www.imago-images.de)

Wolfgang Schäuble war vor wenigen Tagen in Bremen zu Gast, um die vierte Karl-Carstens-Rede zu halten. Schäuble ist 77 Jahre alt. Derzeit ist der Christdemokrat Bundestagspräsident, zuvor war er Bundesminister für Finanzen, davor des Inneren; er war CDU-Fraktionschef und -Bundesvorsitzender. Schäuble ist seit 1972 Mitglied des Bundestags und damit – laut Wikipedia – „der dienstälteste Abgeordnete aller je auf nationaler Ebene gewählten deutschen Parlamente“. Man kann den Menschen nicht hinter die Stirn gucken, aber bislang ist nicht bekannt, dass Schäuble von morgens bis abends den Ruhestand herbeisehnt.

Wie schafft der das? Hat er Superkräfte? Trägt er unter dem Hemd ein hautenges Trikot mit den Buchstaben HS – Hochleistungsabgeordneter Schäuble? In gewisser Weise schon, er trägt es allerdings nicht auf, sondern unter der Haut. Man nennt es Motivation, womöglich auch Geltungsbedürfnis. Da Schäuble längst das Rentenalter erreicht hat, in dem er nichts dazu verdienen muss, scheint ihn seine Tätigkeit auszufüllen. Vielleicht kann er auch nicht mehr davon lassen, angeblich entwickelt die Mixtur aus Bedeutung, Einfluss und Macht ein gewisses Suchtpotenzial.

Wie auch immer, sonderlich gesund ist das wahrscheinlich nicht. Nachdem Anfang des Monats der CDU-Politiker Matthias Hauer im Bundestag zusammengebrochen war und die Linken-Abgeordnete Simone Barrientos einen Schwächeanfall erlitten hatte, prangerte deren Kollegin Anke Domscheit-Berg „menschenfeindliche“ Arbeitsbedingungen an. Unter anderem beklagte die Parteilose, die für die Linken tätig ist, dass Sitzungen bis in die Puppen andauerten und man dennoch im Plenarsaal nicht essen und trinken dürfe. Domscheit-Berg verschleißt sich übrigens noch nicht ganz so lange wie Wolfgang Schäuble im Bundestag. Sie zog vor zwei Jahren ein.

Abgesehen davon, dass der Begriff „menschenfeindlich“ seit einigen Jahren so unangemessen wie inflationär gebraucht wird, sitzt er hier besonders schief. Der SPD-Abgeordnete Fritz Felgentreu berichtete in einem Interview im „Cicero“, dass er in manchen Nächten nicht länger als zwei bis drei Stunden schlafe. Er sagte aber auch: „Die Baumwollpflücker auf den Plantagen in den Südstaaten vor dem amerikanischen Bürgerkrieg konnten sich über unmenschliche Arbeitsbedingungen beschweren, aber nicht wir.“ Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linken, sagte dem „Spiegel“: „Es gibt wenige Berufsgruppen, die so privilegiert sind wie Bundestagsabgeordnete (...) Mein Großvater war Stahlarbeiter, meine Mutter Krankenschwester. Das war harte Arbeit. Den Begriff menschenfeindlich haben beide aber in diesem Zusammenhang nie benutzt.“

Als hinlänglich bekannt gilt, dass Abgeordnete ihr Mandat jederzeit niederlegen können, weil in der Regel mehrere Dutzend andere ganz wild darauf sind, nachzurücken. Zudem gestaltet sich der Alltag eines Bundestagsabgeordneten nicht wie eine Wundertüte. Man muss davon ausgehen können, dass sich die Kandidaten, die man guten Gewissens in den Plenarsaal schicken mag, mit der Tätigkeit auseinandergesetzt haben. Dann wissen sie nämlich: Für ein überdurchschnittliches Einkommen (im Übrigen Entschädigung genannt, was gewisse Strapazen nicht verhehlt) in Höhe von 10 083,45 Euro plus einer Kostenpauschale von 4418,09 Euro werden überdurchschnittliche Leistungen erwartet.

Ähnliches ist von anderen Berufsgruppen bekannt, von Hausärzten beispielsweise oder Topmanagern. Viele Selbstständige können über den Begriff Work-Life-Balance nur müde (!) lächeln, ebenso wie berufstätige Eltern mit pflegebedürftigen Verwandten. Erstere mögen (teilweise) entsprechend verdienen, Letztere können von einem Einkommen in Bundestagsdiätenhöhe nur träumen.

Die meisten Bundestagsabgeordneten haben stramme Arbeitspensen. Manche sind damit offenbar nicht ausgelastet, sie nehmen Aufsichtsratsmandate, Gast- und Honorarprofessuren an, schreiben Bücher, treiben sich in Fernsehtalkshows herum und halten Vorträge. Der Ironman unter den Bundestagsabgeordneten war offenbar der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Dem Sozialdemokraten gelang es, neben seinen parlamentarischen und Parteiverpflichtungen innerhalb von etwa drei Jahren (2009 bis 2012) beinahe zwei Millionen Euro dazuzuverdienen, durch Buch- und Vortragshonorare. Obendrein soll er jede Menge Reden gehalten haben, für die er kein Extra-Honorar bekam – unter anderen am Rednerpult des Bundestags.