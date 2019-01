Das Brexit-Votum bedeutet eine Krise für Großbritannien. Es fehlt an Lösungsansätzen. (Stefan Rousseau /dpa)

Das Brexit-Votum hat Großbritannien in eine tiefe Krise gestürzt und niemand weiß, wie diese überwunden werden kann. Theresa May jedenfalls hat bewiesen, dass sie dieser Aufgabe nicht gewachsen ist. Sie hat es in ihrer Amtszeit nicht nur versäumt, parteiübergreifend wichtige Allianzen zu bilden, um nun die nötige Unterstützung für ihren Deal zu erhalten. Sie hatte auch viel zu lange keinen Plan, obwohl die Uhr längst tickte.

Die Regierungschefin, genauso wie Minister und Abgeordnete, redeten jahrelang durch- statt miteinander. Und ignorierten außerdem allzu leichtfertig, wie die EU funktioniert und zum Schutz der eigenen Interessen agiert. Bis heute hat ein Teil der britischen politischen Klasse die EU nicht verstanden.

Leider ist das von Opportunisten wie Ex-Außenminister Boris Johnson gern erzählte Märchen, dass deutsche Autobauer, italienische Prosecco-Produzenten und französische Käsehersteller in die Brexit-Verhandlungen eingreifen und diese zum Vorteil der Briten lenken werden, um keine Einbußen im Königreich zu haben, bei vielen Menschen auf der Insel noch immer nicht ausgeträumt.