„Dieses Virus hat pandemisches Potenzial.“ WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus warnt davor, das Coronavirus zu unterschätzen. (dpa/Salvatore Di Nolfi)

Plötzlich überschlagen sich die Meldungen: Irans Vizepräsidentin hat sich infiziert, Südkorea meldet 500 neue Patienten, es gibt erste Fälle in Pakistan, Norwegen und Dänemark, und auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa ist nach der Erkrankung eines Gastes ein ganzer Hotelkomplex mit etwa 1000 Touristen praktisch unter Quarantäne gestellt worden.

Das Coronavirus scheint allgegenwärtig zu sein, inzwischen auch in Europa. „Dieses Virus hat pandemisches Potenzial“, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, Chef der Weltgesundheitsorganisation, am Donnerstag in Genf, „wenn wir nicht die richtigen Maßnahmen treffen, kann dieses Virus außer Kontrolle geraten.“ Was passiert also, wenn das Coronavirus so schnell nicht wieder verschwindet?

Was eine Pandemie, also eine global auftretende Seuche, für Deutschland bedeuten könnte, hat die Bundesregierung schon einmal untersucht. Die Studie, eine Art Pandemie-Planspiel, ist vor sieben Jahren erschienen, verschiedene Ministerien und Behörden haben daran gearbeitet, auch das Robert-Koch-Institut (RKI). Auf die Ergebnisse verweist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe noch heute, wenn es um mögliche Folgen des Coronavirus geht.

Die Untersuchung lässt sich nicht eins zu eins auf den aktuellen Erreger übertragen, sie beruht auf einem Szenario, in dem ein Virus von Asien nach Deutschland gelangt: In dem Gedankenmodell reisen infizierte Personen ein und stecken weitere Menschen im Land an, jeder zehnte Patient überlebt nicht. Nach den bisher bekannten Zahlen sterben am Coronavirus etwa ein bis zwei Prozent der Infizierten. Laut RKI ist das Virus damit tödlicher als die Grippe, aber deutlich weniger gefährlich als der Erreger aus der Studie. Sie taugt damit nicht für präzise Prognosen, aber sie vermittelt einen ungefähren Eindruck, wie weitreichend die Folgen sein könnten, wenn Deutschland eine Pandemie bevorsteht.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass in einigen Berufen ein größeres Infektionsrisiko besteht als in anderen. Vor allem der Luftverkehr würde nur noch eingeschränkt stattfinden, weil ein Teil des Personals wegen der vielen Personenkontakte erkranken würde. Auch die Bahn dürfte seltener fahren, weil Personal fehlen würde.

Auch im Gesundheitsbereich sieht die Untersuchung eine hohe Ansteckungsgefahr fürs Personal, das reihenweise ausfallen würde. Die Zahl der Behandlungen dürfte Ärzte und Krankenhäuser vor große Herausforderungen stellen, dazu entstünden Engpässe bei Medizinprodukten und Schutzausrüstungen. Die Lebensmittel in den Supermärkten würden vielleicht nicht knapp, aber sie stünden nicht in gewohnter Menge und Vielfalt in den Regalen, weil Lieferketten zerschnitten würden. Auch Ausfälle in der Landwirtschaft wären möglich.

Immerhin im Energiesektor und Telekommunikationsbereich erwarten die Autoren der Untersuchung keine größeren Einschnitte für den Fall einer Pandemie. Glaubt man den Vorhersagen der Untersuchung, dann dürfte auf viele andere Bereiche eher das Gegenteil zutreffen. Das Virus würde das öffentliche Leben in Deutschland laut der Studie spürbar verändern. Doch noch ist die Pandemie nicht mehr als ein Planspiel.