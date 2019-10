Poker trifft auf Prinzipien

Der britische Parlamentspräsident John Bercow sagt auch dem Premierminister, wo es beim Brexit lang geht. (House Of Commons)

Wenn sich Donald Trump als harten Verhandler sieht, hat Boris Johnson offenbar ein anderes Selbstbild: Das des kaltblütigen Zockers, der alles auf eine Karte setzt und die Regeln bis zum Verstoß ausreizt. Dummerweise spielen die anderen am Tisch da nicht mit.

Parlamentspräsident John Bercow ließ den Premier kühl abblitzen, als dieser einfach noch einmal über einen Antrag abstimmen lassen wollte, der bereits am Samstag durchgefallen war. Richtig so: Ein Parlament, das nichts mehr auf die eigene Geschäftsordnung gibt, delegitimiert sich selbst. Im Gegensatz zur kurzen Ära Theresa May handeln die britischen Volksvertreter jetzt zudem keineswegs destruktiv. Sie wollen juristisch möglichst viele Sicherungen gegen einen ungeregelten Brexit einbauen, und das ist durchaus auch im Sinne der verbleibenden EU-Staaten.

Folglich wird man sich in Brüssel weiter in Geduld üben, wenn auch genervt. Das britische Parlament kann jetzt allerdings nicht noch einmal Änderungen an einem bereits geänderten Austrittsabkommen verlangen, etwa durch entsprechende Anträge im Gesetzgebungsverfahren. Zumindest nicht zulasten der EU, gegen einen weiteren Verbleib in der Zollunion spricht aber nichts. Dagegen wären – zum Schaden ihres Volkes – nur die ganz harten Brexiteers. Johnson muss nun endlich Führung zeigen und sich entscheiden, ob er weiter nach deren Pfeife tanzen oder doch noch sein Zieldatum 31. Oktober einhalten will.

Verabschieden sollten sich jedoch alle vom Gedanken an ein weiteres britisches Referendum. Hier gilt das gleiche Prinzip wie im ehrwürdigen Parlament: Man kann nicht abstimmen lassen, bis es endlich passt.