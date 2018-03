Andrzej Duda, der Präsident von Polen, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßen sich vor ihrem Treffen. ((c) dpa - Bildfunk)

Uwe, was ist denn da in Polen los? Schon die Art der Frage ärgert mich. Ich mag nämlich unser zweitgrößtes Nachbarland mit seinen lieben, gastfreundlichen, fleißigen und engagierten Menschen, ihrem ausgeprägten Familiensinn und ihrem Temperament, mit ihrem Wunsch, über alles aus verschiedenen Sichtweisen heraus zu diskutieren und ungeduldig zu hinterfragen. Polen war, ist und bleibt für mich ein Land der Vielfalt.

Doch zur Sache: Zu den letzten Parlamentswahlen und Präsidentschaftswahlen 2015 ist die Hälfte aller Polen nicht hingegangen. Es war ihnen eigentlich egal, wer als nächstes in Warschau Kasse macht oder Pöstchen bis hin nach Brüssel besetzt, solange sie in ihrem täglichen Leben in Ruhe gelassen werden. Nur „Recht und Gerechtigkeit“ (polnisch PIS) gelang es, ihre Wähler zu mobilisieren und so mit den Stimmen von etwa 19 Prozent der Wahlberechtigten die absolute Mehrheit im Parlament zu sichern. „Recht und Gerechtigkeit“ holte dann als erstes längst überfällige Sozialreformen nach: Kindergeld (ab 2. Kind) von etwa 120 Euro, Erhöhung der gesetzlichen Minimallöhne, Wohnungsbauprogramm.

In seiner Argumentation gibt sich „Recht und Gerechtigkeit“ hart antikommunistisch. Ich selbst fühle mich allerdings, was die Methoden und Argumente, insbesondere was Feindbilder und „antipolnische Aktivitäten“ betrifft, oft in die kommunistische Zeit unter Gomulka und Gierek zurückversetzt. Es bedarf da auch keiner Zensur – denn wer nicht ins Konzept passt, bekommt kaum noch Mittel.

Und siehe da, die Politik von PIS hat auch in Deutschland Erfolg, denn viele deutsche Medien reagieren, wie man in Bremen sagen würde, mehr buten als binnen. Sie nehmen nicht zur Kenntnis, was die Polen mit einem seit nunmehr 20 Jahren anhaltendenden Wirtschaftswachstum von vier Prozent jährlich erreicht haben. Sie geben einigen politischen Schwergewichten auf der anderen Seite durch oberflächliche Recherchen oder plumpes Wiederholen immer neue Argumente. Und das ist wirklich schade! Denn Polen ist im 100. Jahr der wiedererlangten Unabhängigkeit so schön und so vielfältig wie noch nie in seiner ­Geschichte.

Gastautor Uwe Metschke. (FR)

Deshalb freue ich mich in den kommenden Wochen auf die vielen Konzerte polnischer Jazzmusiker von Weltrang, die Ausstellung moderner polnischer Kunst in der Weserburg, Vorträge, Diskussionen und über die aktuelle Kunstszene in Polen (in der Bürgerschaft), denn Polen ist diesjähriges Partnerland des Jazzahead-Festivals vom 6. bis 22. April in Bremen. Wir lassen unsere Gäste dann auch spüren, dass sie Freunde in Bremen haben, unabhängig davon, wie einige Hardliner in Polen agieren.

Unser Gastautor

Uwe Metschke ist seit 2013 Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bremen, die 1975 gegründet wurde. Er schloss ein Auslandstudium in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Danzig ab.