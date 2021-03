Brennendes Coronavirus aus Pappmaché in Nizza. Die französische Regierung versucht, einen dritten Lockdown zu verhindern und durch weniger einschränkende Maßnahmen, die Pandemie im Griff zu behalten. Doch Virologen fürchten, diese Strategie könnte nicht ausreichen. (Daniel Cole/DPA)

Dass Frankreich nicht viel Spielraum in Sachen Corona hat, gibt Gesundheitsminister Olivier Véran zu. „Die Situation ist angespannt und besorgniserregend“, sagte er kürzlich in der wöchentlichen Pressekonferenz zur Coronalage. Dennoch setzt die Regierung seit Ende des zweiten Lockdowns auf eine Politik der kleinen Schritte. Es gilt zwar eine landesweite Ausgangssperre zwischen sechs Uhr abends und sechs Uhr morgens, doch abgesehen davon hat Frankreich nur lokale Lockdowns am Wochenende beschlossen. Die Regierung hofft, die Pandemie trotzdem im Griff behalten zu können. Doch Virologen sagen, die Lage sei außer Kontrolle und bezweifeln, dass die Strategie ausreichen wird.

Die Zahlen sind im tiefroten Bereich. Rund 4000 Menschen liegen im Moment auf Intensivstationen in Frankreich. So viele wie Ende November, mitten im zweiten Lockdown. Laut Véran seien 80 Prozent der Intensiv-Betten belegt. Vor allem in gewissen Regionen würden sie knapp: in Hauts-de-France im Norden des Landes um Dünkirchen, in Provence-Alpes-Côtes-D'Azur am Mittelmeer und in der Region Ile-de-France um Paris. In Teilen der ersten zwei Regionen hat die Regierung Lockdowns am Wochenende verhängt, für die Hauptstadt schreckt man bisher vor einer solchen Maßnahme zurück. Dort liegt die Inzidenz – also die Zahl der wöchentlichen Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner – immerhin „nur“ bei 340 im Vergleich zu zeitweise bis zu 600 oder gar über 1000 in manchen Gebieten der zwei anderen Regionen. Aber auch diese Zahl ist natürlich sehr hoch – und mehr als 50 Prozent über dem Landesdurchschnitt.

Präsident Emmanuel Macron eine Politik der Gratwanderung beschlossen

Und es sieht bisher nicht so aus, als ob die Lage in Paris oder auch anderen besonders betroffenen Regionen zu mehr als nur zeitweisen Lockdowns am Wochenende führen könnte. In Paris wehrt sich zudem Bürgermeisterin Anne Hidalgo gegen einen erneuten Lockdown, den sie als „unmenschlich“ bezeichnet. Ende Januar nämlich hatte Präsident Emmanuel Macron eine Politik der Gratwanderung beschlossen: Gut ein Jahr vor der nächsten Präsidentschaftswahl wolle er nicht als Präsident des dritten Lockdowns in die Annalen eingehen, hieß es aus seinem Umfeld. Premierminister Jean Castex verkündete die Botschaft der Öffentlichkeit: „Wir können uns noch eine Chance geben, einen dritten Lockdown zu verhindern.“ Seitdem scheint der Präsident zu denken, von dieser Entscheidung gäbe es keinen Weg mehr zurück – zumindest, wenn er politisch glaubhaft bleiben will. Man zögert neue Maßnahmen so lange wie möglich hinaus – in der Hoffnung, dass die Intensiv-Betten gerade so ausreichen und die Impfkampagne schließlich die Zahl der Ansteckungen senkt.

Für Micrea Sofonea, Epidemiologe an der Universität von Montpellier im Süden Frankreichs, war Ende Januar ein Wendepunkt. „Seitdem will die Regierung sich nicht mehr auf die Meinung der Wissenschaftler verlassen, ist ihnen gegenüber sogar misstrauisch“, sagt er dem WESER-KURIER. „Die Regierung scheint einfach auf das Beste zu hoffen, aber dadurch ist die Lage jetzt völlig außer Kontrolle. Das ist schade – denn je früher man beschränkende Maßnahmen ergreift, desto wirksamer sind sie und desto früher kann man dann auch wieder alles öffnen.“

Für ihn und andere Virologen ist Frankreich übrigens nicht in der dritten, sondern immer noch in der zweiten Welle: „Wir haben die Zahlen durch den zweiten Lockdown nicht weit genug gesenkt, und dann kamen die Feiertage und haben alles wieder angefacht – so waren wir die ganze Zeit auf einem sehr hohen Niveau.“ Das habe dem Land nie die Zeit gegeben, durchzuatmen und neue, kohärente Strategien für Kontakt-Tracings und die Impfkampagne zu entwickeln. So rennt die Regierung jetzt den Dingen hinterher, anstatt sie zumindest ein bisschen zu antizipieren. „Ich glaube nicht, dass die Regierung langfristig verhindern kann, strengere Maßnahmen zu ergreifen“, meint Sofonea.

Das denkt auch die Pariser Epidemiologin Catherine Hill, die zwar im Ruhestand ist, aber seit dem Beginn der Pandemie akribisch die Zahlen verfolgt und dokumentiert. „Lange können wir so nicht mehr weitermachen“, warnt sie. Für Hill ist dabei selbst der Lockdown nur ein Behelfsmittel. Es gebe nur eine Lösung, die Situation halbwegs in den Griff zu bekommen. „Wir müssen massive Testkampagnen fahren und Covid-19-Infektionen, und zwar auch gerade die asymptomatischen Fälle, früh genug erkennen, um sie zu isolieren. Nur so können wir die Epidemie kontrollieren – wie in Ländern wie China und Australien“, sagt sie. Das sollte solange die Strategie sein, bis man genug Leute geimpft habe.