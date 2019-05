Jubel bei den Grünen über das gute Abschneiden bei der Europawahl. Besonders von den jungen Wählern haben sie viele Stimmen erhalten. Links Partei-Chefin Annalena Baerbock. (Kay Nietfeld/dpa)

Von wegen unpolitisch! Die Jungen haben bei der Europawahl ein starkes Zeichen gesetzt. Sie haben die ohnehin schwer zurechtgestutzten Volksparteien kurzerhand zu „Alt“-Parteien erklärt und den Grünen zu einem beeindruckenden Wahlerfolg verholfen. Die politische Schere zwischen Jung und Alt, sie hat sich plötzlich weit geöffnet.

Zu erleben ist ein politischer Klimawandel, und der kommt mit Ansage. Die zunächst von den etablierten Parteien nur belächelten „Fridays-For-Future“-Proteste haben sich zu einer globalen Bewegung entwickelt. Die Klimadebatte bestimmt mehr und mehr den politischen Grundton. Was viel zu lange von den Regierungsparteien zerredet wurde, steht nun obenan auf der Agenda. Doch der Auftrag der Jungwähler, endlich etwas zu tun für die Einhaltung der UN-Klimaziele, geht eben nicht (mehr) an Union oder SPD; ihr Vertrauensvorschuss richtet sich an die Grünen.

Die Zahlen sind deutlich: 33 Prozent der unter 30-Jährigen haben grün gewählt, so die Analyse der Forschungsgruppe Wahlen. Union und SPD kommen bei den jüngsten Wahlberechtigten dagegen nur auf 13 beziehungsweise zehn Prozent. Der Appell des Youtubers Rezo, weder CDU noch SPD zu wählen, den dieser in einem millionenfach geklickten Video kurz vor der Wahl veröffentlichte, hat Wirkung gezeigt. Das junge Deutschland, es hat sich abgewendet von den etablierten Regierungsparteien.

Je jünger also, desto grüner – das ist die eine Feststellung nach dieser Europawahl. Mag das noch als Überraschung durchgehen, so ist die politische Entwicklung in den neuen Bundesländern eine mit Vorlauf. Längst gilt: Der Osten ist nicht rot und auch nicht schwarz, er ist blau. Vor den Landtagswahlen im Herbst in Sachsen, Brandenburg und Thüringen trumpfte die AfD erneut stark auf. Haben die Rechtspopulisten auch bundesweit schlechter als erwartet abgeschnitten, in Ostdeutschland feiern sie neue Rekorde. Gut 25 Prozent in Sachsen, und damit Platz eins vor der CDU. Das gleiche Bild in Brandenburg, auch dort wird die AfD mit fast 20 Prozent stärkste Partei. Nur in Thüringen reichte es mit 22,5 Prozent nur für Platz zwei hinter der CDU (24,7). Deutliche Zuwächse auch in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.

Die AfD holt sich immer mehr den Osten, auch hier ein politischer Klimawandel, dem CDU und SPD nichts entgegenzusetzen haben. Die Altparteien müssen endlich Konsequenzen aus diesem Ost-West-Gefälle ziehen, soll es im Herbst nicht zu einer ersten Regierungsbeteiligung der Rechtspopulisten kommen.