Gillamoos-Volksfest

Politischer Schlagabtausch - Söder greift AfD an

Auf einem der größten Volksfeste in Niederbayern sind sie bayerischen Wahlkämpfer in die heiße Phase gestartet - sechs Wochen vor dem Wahltermin. Ministerpräsident Söder ging dabei die AfD scharf an, die seiner CSU laut Umfragen viele Wähler abgraben könnte.