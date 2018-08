US-Außenminister Mike Pompeo bekräftigt die Sanktionen seines Landes gegen den Iran. Foto: Yong Teck Lim/AP (dpa)

Die Sanktionen seien „ein wichtiger Teil unserer Bemühungen, die bösartigen iranischen Aktivitäten zurückzudrängen“, wurde er von der „Washington Post“ zitiert.

Bei seinen Gesprächen in Singapur habe er den Standpunkt seiner Regierung in der Iran-Frage verdeutlicht. „Sie müssen sich einfach wie ein normales Land benehmen“, sagte Pompeo. „Das ist die Vorgabe, Das ist ziemlich einfach.“ Eine Lösung im Streit sei durchaus möglich. „Wir werden gerne reden, wenn es eine angemessene Lösung gibt, die zu einem guten Ergebnis führt.“

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran im Mai tritt die erste Runde von US-Sanktionen gegen Teheran in Kraft. Mit den Strafmaßnahmen will US-Präsident Donald Trump die iranische Regierung unter Druck setzen. Die Sanktionen werden am Dienstagmorgen um 6.00 Uhr deutscher Zeit (Mitternacht/Ortszeit Washington) wirksam. Eine zweite Runde von Sanktionen soll im November in Kraft treten.

Die Maßnahmen waren im Zuge des Atomabkommens ausgesetzt worden. Die 2015 erzielte Vereinbarung soll die Islamische Republik am Bau von Atombomben hindern. Teheran hatte sich im Gegenzug für wirtschaftliche Lockerungen und mehr Investitionen ausländischer Unternehmen dazu bereit erklärt, sein Atomprogramm aufzugeben und sich Kontrollen zu unterwerfen. (dpa)