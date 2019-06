Soll eigenen Angaben zufolge einen von ihm angeordneten Angriff auf den Iran zehn Minuten vor der Ausführung wieder gestoppt haben: US-Präsident Donald Trump (Jonathan Ernst/Reuters)

Die Lage ist verdammt ernst. Eine falsche Reaktion oder ein bloßes Missverständnis kann einen Krieg im Iran und einen Flächenbrand im Nahen Osten auslösen. Nach Wochen der Eskalation haben sich die USA und das Mullah-Regime in ein lebensgefährliches Angsthasenspiel hineinmanövriert, bei dem niemand nachgeben will, aber letztlich keiner gewinnen kann.

Auch für Donald Trump persönlich dürften die nächsten Tage und Wochen schicksalhaft werden. Mit massiver Kritik am Irak-Krieg von George W. Bush und dem Versprechen, sich mehr um Amerika als um ausländische Konflikte zu kümmern, hat er die Wahl gewonnen. Seine angebliche Verhandlungskunst begründet seinen Nimbus.

Doch am Golf ist der selbsternannte Dealmaker brutalstmöglich gescheitert. Weder durch harte Sanktionen noch durch militärische Drohungen lässt sich das Regime einschüchtern. Im Gegenteil: Trumps Konfrontationskurs hat die Hardliner in Teheran noch gestärkt. Kopf- und Planlos drückt der US-Präsident alle Knöpfe: Er droht, er relativiert, er befiehlt einen Militärschlag, und sagt ihn in letzter Minute ab. Am Freitag ist das Spiel mit dem Feuer noch einmal gut gegangen. Beruhigend ist das nicht.