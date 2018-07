Sicherheitspersonal steht vor einem Wahllokal in Bamako. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat die Präsidentenwahl in Mali begonnen. Foto: Baba Ahmed (dpa)

Die Bürger des westafrikanischen Krisenstaates Mali haben am Sonntag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen einen neuen Präsidenten gewählt. Die Abstimmung verlief zunächst weitgehend friedlich. Es zeichnete sich jedoch eine geringe Wahlbeteiligung ab.

Beobachtern zufolge lag dies wohl auch an der Angst der Bürger vor Anschlägen islamistischer Terrorgruppen auf Wahllokale. Erste Wahlergebnisse sollen gegen Ende der Woche bekanntgegeben werden.