Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen hat in seiner Regierungserklärung vom 5. September die Gewalt gegen Journalisten verurteilt. (Sebastian Kahnert/dpa)

Die Statistik gab Grund zur Hoffnung: Das Bundeskriminalamt verzeichnete für das Jahr 2017 einen Rückgang der Straftaten gegen Medien oder ­Journalisten von mehr als 50 Prozent ge­genüber dem Vorjahr. 85 Straftaten gab es insgesamt 2017, davon elf Gewalttaten. Und in diesem Jahr hätte es beinahe noch besser ausgesehen – wären da nicht Chemnitz, Duisburg und Hamburg gewesen.

Am 1. September gingen in Chemnitz Rechts­extreme gezielt gegen Journalisten vor, schlugen die Berichterstatter, zerstörten Kameras. Kurz darauf folgten tätliche Angriffe in Duisburg und Hamburg. Was ist da nur los? Die Gewalt gegen Journalisten ist der bisherige Höhepunkt einer Entwicklung, die mit den „Lügenpresse“-Rufen der Pegida vor vier Jahren begann.

Angeblich gleichgeschaltete Medien, gesteuert von der Bundeskanzlerin, die gegen Russland hetzen und Flüchtlinge zu Heiligen verklären – das ist das abstruse Weltbild, das die Medienhasser der Gida-Ableger in Ost und West vereint. Täglich feuern sie sich gegenseitig auf Twitter an, entfachen Shitstorms gegen jeden, der nicht so tickt wie sie.

Unterstützung erfahren sie dabei immer häufiger von der AfD und ihren Politikern: Sei es Alexander Gauland, der Verständnis für die Demonstranten äußert, oder ein Facebook-Posting der inzwischen aufgelösten AfD-Kreistagsfraktion im Hochtaunuskreis, das indirekt zum Sturm auf Verlage und Sender aufforderte. Seit Chemnitz ist klar, dass es nicht bei Shitstorms und Postings bleibt.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat in seiner Regierungserklärung vom 5. September die Gewalt gegen Journalisten verurteilt. Das ist gut, ändert aber an der Situation nichts. Denn die Krawallmacher von rechts außen erreicht Kretschmer ebenso wenig wie die Bundeskanzlerin, die sich ebenfalls gegen die Gewalt ausgesprochen hat.

In der konkreten Gefahrensituation, also bei Kundgebungen und Demonstrationen, müssen die Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei ihr Augenmerk darauf richten, dass Journalisten ungehindert berichten können. Denn das ist ihr Job, nur so wird Pressefreiheit mit Leben gefüllt. Indes: Dass Journalisten in Deutschland vorsichtig sein müssen und auf Demonstrationen Polizeischutz benötigen, ist eine Schande für unser Land. Daran ändern auch wohlfeile Politikerworte nichts.

Zur Person

Unser Gastautor Frank Überall ist Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes. Er arbeitet als freier Journalist und ist Mediendozent an der Hochschu­le für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln.