Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kam zu einem Besuch bei US-Präsident Donald Trump. (dpa)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron befürchtet, dass US-Präsident Donald Trump aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen will. Zum Abschluss seines dreitägigen Staatsbesuchs in den Vereinigten Staaten sagte Macron, er wisse nicht, welche Entscheidung Trump treffen werde. Es scheine aber, als würde er nicht wirklich alles tun, um das Abkommen zu retten. Macron hatte während seines Washington-Besuchs versucht, Trump eine Linie aufzuzeigen, wie die USA in dem Abkommen bleiben könnten, langfristig aber dennoch ihre Ziele verwirklich werden könnten. Wir haben internationale Pressestimmen zusammengestellt.

El Mundo (Spanien)

"Eine so komplexe Persönlichkeit wie Macron hätte sich niemals mit einer Statistenrolle begnügt. Während er (US-Präsident Donald) Trump dazu ermunterte, ein neues multilaterales Abkommen mit dem Iran zu erzielen, um eine Eskalation der Spannungen zu verhindern, versicherte er auch, dass Frankreich nicht aus dem Pakt austreten werde. "Die Tür zur Welt zuzuschlagen, wird die Entwicklung der Welt nicht aufhalten", warnte der französische Präsident. Das wurde allgemein als verschleierte Kritik an der Isolationspolitik von Trump interpretiert. Macron tut genau das Richtige, wenn er anstelle der Sprache der Waffen auf Diplomatie setzt."

De Telegraaf (Niederlande)

"Macron stand als erster an der Seite von Trump, als es um eine militärische Vergeltungsaktion gegen Syrien ging. Er scheint der Staatschef zu sein, der am besten mit Trump zurechtkommt. Und er wurde belohnt mit dem ersten Staatsbesuch bei diesem amerikanischen Präsidenten. Während es vor den Kulissen sehr freundlich zugeht, sagen Insider, Macron folge mit ausgeklügelter Lobbyarbeit exakt seiner eigenen Agenda, um die USA zu veranlassen, zum Atomdeal mit dem Iran zu stehen, länger in Syrien engagiert zu bleiben und das Thema Strafzölle für Stahlimporte aus der EU fallenzulassen. Trump soll den Gegenwind von Macron, der ähnlich wie er als Geschäftsmann Millionen machte, zu würdigen wissen. Aber der Franzose vermag noch nicht einzuschätzen, welche Wirkung er letztlich auf seinen Freund Trump hat."

La Croix (Frankreich)

"Bisher hat Emmanuel Macron nicht gepunktet. Der iranische Präsident (Hassan Ruhani) hat (ihm) rasch eine Abfuhr erteilt. Und (sein US-Amtskollege) Donald Trump ist nicht auf Anhieb dem französischen Vorschlag gefolgt - auch wenn er ihn nicht verworfen hat. Der US-Präsident bereitet sich auf Verhandlungen mit Nordkorea vor. Das ist ein Gegner, der ebenso schwierig ist wie Teheran. Das bringt ihn vielleicht dazu, vorsichtig gegenüber dem Iran zu sein, zumindest zeitweise. Er muss am 12. Mai ankündigen, ob die USA im (Atom-) Abkommen aus dem Jahr 2015 verbleiben oder nicht. Falls er sich für einen Verbleib entscheiden sollte, wäre das Manöver von Macronnützlich gewesen."

Lidove noviny (Polen)

"Es scheint, dass Frankreich Deutschland in der Rolle des Schlüsselpartners der USA in der Europäischen Union ablöst. Es ist bekannt, dass Trump einzelnen Staaten mehr vertraut als Gemeinschaften vom Typ der EU. Und gerade unter seiner Regierung verliert Deutschland zunehmend die Rolle des führenden Partners - dieselbe Bundesrepublik, deren Eingliederung in die europäischen Strukturen Washington einst unterstützt hatte, um den besiegten Feind zurück ins Spiel zu holen. Nach 1945 sollte dieser Gedanke die USA vor einem weiteren Kriegseinsatz in Europa bewahren. Doch Trump sieht in Deutschland eher einen Handelskonkurrenten und einen Feind als einen Verbündeten. Er zieht Frankreich auch deshalb vor, weil es im Unterschied zu Deutschland in der Lage ist, seine Armee etwa in Syrien einzusetzen. Vielleicht beginnt nun ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen den USA und Europa."