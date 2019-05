Stoßen mit ihrem Finanzierungskonzept für die Grundrente auf Kritik: Finanzminister Olaf Scholz (links) und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD). (Jörg Carstensen/dpa)

Schon ein Blick in den Koalitionsvertrag reicht aus, um zu erkennen, dass sich Union und SPD in der Sozialpolitik im Wesentlichen auf das Verwalten des Status Quo beschränkt haben. Viel ist die Rede davon, Erreichtes abzusichern, Bestehendes weiterzuentwickeln und Neues nur zu prüfen. Wer nach dem großen Wurf sucht, nach einem ehrgeizigen Reformprojekt, der sucht vergeblich. Überhaupt füllen nur zwölf von insgesamt 177 Seiten des im Februar vergangenen Jahres unterzeichneten Vertrages die Anmerkungen unter der Überschrift „Soziale Sicherheit gerecht und verlässlich gestalten“. Und da geht es immerhin um so wichtige Themenbereiche wie Rente (zwei Seiten), Pflege (anderthalb Seiten) und Gesundheit (gute fünf Seiten). Doch das Wenige, das die Koalition überhaupt in ihre sozialpolitische Agenda für diese Legislaturperiode aufgenommen hat, gerät bei der Rente auch noch ins Stocken, bevor es überhaupt auf den gesetzgeberischen Weg gebracht wird.

Eigentlich wollte Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) seinen Gesetzentwurf zur Grundrente nämlich unbedingt noch vor der Europawahl am 26. Mai präsentieren. Doch die Zeit wird knapp. Obwohl mit Olaf Scholz auch ein Sozialdemokrat im Finanzministerium sitzt, hakt es hinten und vorne an der Finanzierung des SPD-Prestigeprojekts. Auf drei bis vier Milliarden Euro pro Jahr hat Heils Ministerium die Kosten für die Besserstellung langjährig Rentenversicherter mit geringem Einkommen kalkuliert. Bezahlt werden sollte die „Respektrente“, wie Heil sie nennt, aus dem Haushalt, also aus Steuermitteln. So jedenfalls die Planung. Dumm nur, dass Scholz seinem Parteifreund und Kabinettskollegen jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Schuld daran ist die jüngste Steuerschätzung. Weil der Bund wegen weniger stark wachsenden Steuereinnahmen mit milliardenschweren Mindereinnahmen rechnen muss, gerät die Idee mit der Grundrente ins Wanken.

Immerhin: Scholz und Heil wollen das Projekt nicht aufgeben. Um die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung trotzdem zu finanzieren, haben sie sich einen komplizierten Mix aus Haushaltsmitteln und Beitragseinnahmen aus der Arbeitslosen- und Krankenversicherung ausgedacht. Doch die trickreiche Querfinanzierung hat ihre Tücken. Sie verstößt nämlich gegen jene Regel, deren Einhaltung die SPD bei der Einführung der von der Union geforderten Mütterrente immer wieder, wenn auch vergeblich, gefordert hat. Sie lautet: Gesamtgesellschaftliche Aufgaben sollten aus Gerechtigkeitsgründen nicht aus den Sozialkassen, sondern aus Steuermitteln finanziert werden. Und die Aufstockung von kleinen Renten langjährig Versicherter ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Noch aber ist völlig offen, ob sich Scholz und Heil mit ihrem Finanzierungsmodell durchsetzen. Ohnehin haben CDU und CSU von Anfang an durchblicken lassen, dass sie die ihnen von der SPD aufgezwungene Grundrente am liebsten verhindern würden. Da das aber nun mal nicht geht, weil die Grundrente Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat, pocht die Union auf die dort in nur 13 Zeilen als Minimallösung skizzierte Lösung. Und die sieht trotz aller Proteste der SPD eine Bedürftigkeitsprüfung vor. Damit wäre die Grundrente deutlich günstiger umzusetzen als die „Respektrente“ der SPD, die eine Überprüfung des begünstigten Personenkreises ablehnt. Statt der drei bis vier Milliarden jährlich wäre diese Form der Besserstellung schon für rund 200 Millionen Euro im Jahr zu haben. Kein Wunder, denn würde die SPD sich durchsetzen, würden zwischen drei bis vier Millionen langjährige Beitragszahler profitieren; käme die von der Union geforderte Variante, wären es nur etwa 130 000 Betroffene.

Viel Streit also und wenig Gemeinsamkeiten. Einig sind sich die Koalitionspartner nur beim allgemeinen Ziel der Grundrente: Sie soll jenen, die bei niedrigem Verdienst mindestens 35 Jahre Rentenbeiträge gezahlt haben oder entsprechende Zeiten der Kindererziehung und Pflege vorweisen können, eine Rente über dem Sozialhilfeniveau garantieren.

Vielleicht scheitert die Grundrente aber auch am Anspruchsdenken der SPD. Die Sozialdemokraten scheinen nicht kapieren zu wollen, dass sie vor gut einem Jahr einfach schlecht mit der Union verhandelt haben. Nun nachträglich einen deutlich größeren Personenkreis fördern zu wollen und noch dazu eine fragwürdige Finanzierung vorzuschlagen, widerspricht dem Koalitionsvertrag. Kein Wunder, dass CDU und CSU da nicht mitspielen. Die Grundrente könnte zur nächsten Nagelprobe für die Koalition werden.