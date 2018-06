Sein erstes Treffen hat das zehnköpfige Beratergremium hinter sich – die Bundesregierung lässt tatsächlich über die Zukunft der Rente nachdenken. Doch bis es zu einer Reform kommt, wird es noch Jahre dauern. So richtig eilig hat es zumindest die Union damit auch nicht, schloss man doch gerade erst mit der SPD einen Burgfrieden. Bis zum Jahr 2025 sollen die Beiträge nicht über 20 Prozent steigen, das Rentenniveau wird bei 48 Prozent fixiert. Weiter aber mochte die Union nicht denken, im Koalitionsvertrag wurde lediglich festgelegt, eine Expertenkommission mit der Suche nach dem Stein der Weisen für die Zeit nach 2025 zu beauftragen.

Eine symbolische Geste, nicht mehr. Und sie betrifft nicht nur die zugegeben komplizierte Fortschreibung der Rentenpolitik. Neben der Rentenkommission will die neue Bundesregierung sage und schreibe 14 weitere Beratungsgremien einsetzen, darunter den Digital- und den Bildungsrat. Problem erkannt, Lösung verbannt – so lässt sich das Vorgehen der Großen Koalition umschreiben. Der Hang zur Entscheidungsauslagerung, er wird zum Trend in der Politik. Das Vertrauen in die Regierungsarbeit wird so nicht gestärkt.

Unter dem Motto „Verlässlicher Generationenvertrag“ ist die Mission zur Reform der Rente nun gestartet. Zu beneiden sind die Mitglieder der von Arbeitsminister Hubertus Heil eingesetzten Beratergruppe nicht, denn sie haben eine anspruchsvolle Aufgabe. „Zehn Experten, ein Auftrag – Rente retten“, so fasste es kürzlich der „Spiegel“ zusammen. Und auch wenn das überspitzt klingt: Ein Weiter-so in der Rentenpolitik ist nicht mehr lange finanzierbar. Heil spricht daher gerne von einer geplanten „Großreform“.

Wie immer, wenn es um Altersvorsorge geht, kommen von allen Seiten Ratschläge, forsch geäußerte Erwartungen und eindringliche Mahnungen: aus der Politik, von Gewerkschaften, Sozialverbänden, den Arbeitgebern, der Versicherungswirtschaft. Die Rente mit 69 wird da gefordert, die Anhebung des Rentenniveaus, eine Ausweitung der privaten Altersvorsorge. Doch so unterschiedlich die Meinungen über den Reformkurs auch sind, in einem sind sich alle einig: Die Kommission darf nicht zum Rohrkrepierer werden.

Doch was kann das Beraterteam, was die Regierung nicht könnte? Natürlich: Expertenwissen kann nie schaden. Klar ist aber auch: Es fehlt schon jetzt nicht an durchgerechneten Szenarien, um bei der Rente recht verlässlich in die Zukunft schauen zu können. Und das letzte Wort hat ohnehin die Politik. Warum also nicht gleich entscheiden?

Fakt ist: Die geburtenstarken Jahrgänge kommen schrittweise ins Rentenalter. Außerdem werden die Menschen immer älter, beziehen damit auch viel länger Rente. Gleichzeitig sinkt durch die geburtenschwachen Jahrgänge die Zahl der Beitragszahler – das umlagefinanzierte Rentensystem gerät ins Wanken. Soll die gesetzliche Rente also tragende Säule der Alterssicherung bleiben, und nur Hasardeure wollen das ändern, muss eine Entscheidung her. Eine Absenkung des Rentenniveaus kann es nicht sein, dann verlöre die Rente ihre Akzeptanz. Es muss daher an den anderen Stellschrauben gedreht werden – moderat am Beitragssatz und beharrlich am Renteneintrittsalter.

Gerade die Debatte über eine Anhebung der Lebensarbeitszeit sorgt regelmäßig für Konflikte. Geführt werden muss sie trotzdem, denn wenn mehr Menschen länger Rente bekommen, ist die Überlegung folgerichtig, dass sie länger arbeiten müssen. Dabei sollte aber ehrlich argumentiert werden. Wer jetzt schon die Zahl 69 ins Spiel bringt, hat die Realität aus den Augen verloren. Noch liegt das Renteneintrittsalter bei etwas über 64 Jahren.

Sollen die Menschen also zukünftig deutlich länger als jetzt arbeiten, wird dazu auch ein Umdenken auf Arbeitgeberseite notwendig sein, denn sie diktieren die Arbeitsbedingungen. Ältere Arbeitnehmer dürfen nicht mehr länger als Minderleister und Kostenfaktor betrachtet werden. Und sie müssen mit flexiblen Arbeitszeitmodellen länger im Job gehalten werden. Es kann außerdem nicht sein, das junge Menschen immer später in verlässliche, gut bezahlte Arbeit kommen. Die Generation Praktikum muss zur Generation Festanstellung werden. Diese Beitragseinbußen zu Beginn einer Berufskarriere sind ebenfalls ein Grund für zu geringe spätere Altersrenten.

Wozu also auf die Expertise der Kommission warten? Es kann schon jetzt viel getan werden, um die Rentenversicherung zukunftsfester zu machen. Die Politik aber ist in das Abwarten verliebt; ein Fehler.