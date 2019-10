Begleitet von deutschen Offizieren trifft Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer im Nato-Hauptquartier ein. (Virginia Mayo / dpa)

Im Mahlwerk politischer Einzelinteressen und medialer Häme ist schon mancher im Kern sinnvolle Vorschlag geschreddert worden. Deshalb ist erst einmal festzuhalten, was am Vorstoß der CDU-Vorsitzenden richtig war. Etwa der Befund, dass der Syrienkrieg vor allem ein europäisches und kein US-amerikanisches Problem ist. Wer dem Gemetzel entkommen will, flieht übers Mittelmeer, nicht über den Atlantik. Und direkter Nachbar des Kriegsschauplatzes ist die Türkei – zumindest idealerweise Brücke zwischen Europa und Orient.

Richtig ist zudem, dass sich Deutschland als europäisches Schwergewicht und viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt nicht verhalten kann wie Österreich oder die Schweiz. Flüchtlinge aufzunehmen ist anständig, aber kein substanzieller Beitrag zur Eindämmung der Flüchtlingsströme. Der kann neben humanitärem und diplomatischem Einsatz auch militärisches Engagement erfordern. Wenn EU-Europa beeinflussen soll, was vor seiner Haustür passiert, kann Deutschland nicht nur auf Frankreichs Initiative warten.

Wahr ist schließlich, dass Deeskalation nicht gegen den Nato-Partner Türkei möglich ist – und auch nicht gegen Russland. Beide sind aggressive Militärmächte. Die aber beeindruckt man nur, wenn man selbst mehr einsetzen will als ein halbes Dutzend Aufklärungsjets.

Annegret Kramp-Karrenbauers außenpolitisches Problem – die sehr verhaltenen Reaktionen der Nato-Partner und der Kriegsparteien – hat eine innenpolitische Ursache. Die Bundeswehr muss wenigstens mit den Stimmen der Koalition in den Einsatz geschickt werden. Doch der Koalitionspartner kämpft gerade gegen die eigene Marginalisierung und Spaltung an. Linke Genossen dürften sich klammheimlich über den schlimmsten Geburtsfehler der UN freuen: das Vetorecht der fünf klassischen Atommächte. Es verhindert bislang verlässlich jedes Syrien-Mandat der Weltgemeinschaft.