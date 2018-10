Daimler testet ein Exoskelett, ein mechanisches Gestell, das die Träger bei schwerer körperlicher Arbeit unterstützt. (Sebastian Gollnow/dpa)

Deutschland ist Weltmeister! Zumindest wenn es um die Innovationsfähigkeit geht. So urteilte nun das Weltwirtschaftsforum in ihrem Wettbewerbsbericht. Ausschlaggebend waren etwa angemeldete Patente oder wissenschaftlichen Veröffentlichungen.

Hierzulande gibt es in der Tat eine tolle Wissenschaftskultur, junge Unternehmer und Forscher arbeiten an neuen Konzepten und Visionen. Auch in Bremen, wo es die Innovationscluster gibt. Wichtig ist jedoch, nicht nur zu forschen, sondern die Dinge auch umzusetzen und die Gesellschaft dabei mitzunehmen. Viele Menschen sorgen sich, dass durch manche Innovationen in Zukunft Arbeitsplätze gefährdet werden.

Das liegt auch daran, dass viele junge Unternehmer immer noch auf alte wirtschaftliche Denkmuster vertrauen: höhere Profite durch mehr Effizienz – zulasten menschlicher Arbeitskraft. Es gibt aber noch einen zweiten Weg: Produktivität und Innovation können Hand in Hand gehen und für bessere Arbeitsbedingungen sorgen. Daimler testet etwa ein Exoskelett, ein mechanisches Gestell, das die Träger bei schwerer körperlicher Arbeit unterstützt.