Wähler sind eine spannende Gruppe. Die Gründe, warum sie sich für die eine oder andere Partei entscheiden, können komplex sein. Oft orientieren sie sich bei ihrer Wahlentscheidung jedoch an wenigen, für sie objektiv oder subjektiv gerade besonders wichtigen Kriterien. In der jüngsten Zeit gehörte in Deutschland insbesondere auch die Flüchtlingspolitik zu diesen Punkten. Schaut man auf die SPD, die ohnehin damit zu kämpfen hat, dass sie den vergangenen Jahren nur eine graduelle Abkehr ihrer Agenda 2010-Politik be­trieben hat, ergibt sich dadurch eine spezielle Herausforderung.

Während die Sozialdemokraten sich bei einer Vielzahl von Themen bereits in den Sondierungsgesprächen nicht durchsetzen konnten und in den Koalitionsverhandlungen auch nur teilweise ein besseres Bild abgaben, stellte die SPD lange Zeit ein Thema besonders in den Vordergrund: den Familiennachzug von Flüchtlingen. Das mag die SPD ehren. Einen taktischen Gefallen tat sie sich damit aber nicht.

Denn damit wurde ausgerechnet ein Thema zur mitentscheidenden Frage gemacht, das der eigentlichen Ur-Klientel der Sozialdemokraten – nämlich der Arbeiter- und unteren Mittelschicht – nicht nur im Vergleich zu anderen Politikbereichen mit am wenigsten wichtig war und ist, sondern bei dem viele Menschen aus dieser Klientel durchaus auch eine andere Auffassung vertreten.

Statt insbesondere Themen durchzufechten, mit denen sie besonders anschlussfähig an die eigene Klientel ist, fährt die SPD eine Strategie, die sie weiter von ihren Wählerinnen und Wählern entfernt und auf einen 18-Prozent-Kurs bringt. In Zeiten, in denen 45 Personen in Deutschland so viel Vermögen besitzen wie die Hälfte der Bevölkerung, hätte ein klares Priorisieren und Hervorheben eines stärkeren Heranziehens der Spitzenverdiener zum Steuerertrag oder die Idee einer Bürgerversicherung erwartet werden können. Hier aber ließ die SPD gerade die Wähler im Stich, die eigentlich mit ihr sympathisieren könnten.

Dass andere Parteien in der Flüchtlingsfrage ebenfalls kritisch gesehen werden, hilft der SPD auch nicht. Stattdessen haben die Sozialdemokraten sogar noch Glück. Denn bisher bietet die AfD keine Wirtschafts- und Sozialpolitik, die die Frage der sozialen Gerechtigkeit thematisieren oder gar in den Mittelpunkt rücken würde. Im Gegenteil: Sie betreibt eine neoliberale Politik für die Reichen.

Würde aber eine Partei wie die AfD eine „progressivere“ Sozialpolitik betreiben, könnte sie ihr Wählerpotenzial noch einmal deutlich erhöhen. Aber auch ohne eine solche Entwicklung ist die SPD auf gutem Weg, ihr eigenes Projekt 18 zu erreichen.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Nachhaltigkeitssteuerung an der Leuphana-Universität Lüneburg. Studiert hat Laws Politikmanagement an der Hochschule Bremen und an der Universität Vilnius (Litauen).