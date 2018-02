Die Fraktionschefin Andrea Nahles ist im Moment wohl die einzige, die die lädierte SPD zusammenhalten kann, glaubt Hans-Ulrich Brandt. (dpa)

Die SPD spielt mit dem Feuer. Mit der Ankündigung, schon an diesem Dienstag Andrea Nahles zur ­kommissarischen Parteivorsitzenden machen zu wollen, provoziert die Parteispitze erneut ihre ohnehin aufgebrachte Basis. Einerseits verlangt sie von ihren Mitgliedern, endlich die verhängnisvolle Personal­debatte aus den Köpfen zu kriegen und ein am Inhalt orientiertes Urteil über den mit der Union ausgehandelten Koali­tionsvertrag zu fällen. Andererseits befeuert sie völlig unnötig die gegenwärtige Kritik am Postengeschacher in der SPD.

Das ist dumm und gefährlich, zumal Forderungen in der Welt sind, der Parteivorsitz möge in einer Urwahl – und damit mit dem Votum der Mitglieder – entschieden werden. Doch diese Warnung scheint die Parteispitze in den Wind zu schlagen. Nahles Inthronisierung von oben könnte daher zu einem gefährlichen Bumerang für die Partei werden. Die SPD muss aufpassen, dass sie nach Martin Schulz und Sigmar Gabriel nicht auch noch Andrea Nahles verbrennt. Die Fraktionschefin ist im Moment wohl die einzige, die die lädierte SPD zusammenhalten kann.

