Ordentlich aufgemischt hat Bayerns Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender Markus Söder die deutsche Innenpolitik zu Jahresbeginn. Im Bundeskabinett müsse sich einiges ändern, hatte Söder auf der Winterklausur der Landesgruppe im Bundestag verlauten lassen. Seither rätselt die Republik: Was will der CSU-Chef? Allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz etwa doch Kanzler werden?

Das wäre etwas zu einfach gedacht. Söder denkt zunächst an Wahlergebnisse. Der jüngste „Bayerntrend“ hat bereits gezeigt, dass seine Arbeit in Bayern hoch bewertet wird, die CSU jedoch bei der Sonntagsfrage weiterhin bei bescheidenen Zustimmungsraten unterhalb ihres jüngsten Landtagswahlergebnisses verharrt. CSU-Generalsekretär Markus Blume hat das Problem ganz offen angesprochen: Die Umfrage sei ein „klarer Mittelwert aus der politischen Situation im Bund und in Bayern“. Im Klartext: Die miese Performance der Großen Koalition zieht die Partei runter – trotz der „Generalübersöderung“ (so „Die Zeit“), mit welcher der neue starke Mann der CSU den Freistaat überzogen hat.

CSU droht Wahlschlappe

Die Folgerung ist klar: In Berlin muss sich etwas tun. Söder hat ein „legitimes Interesse, dass die Reputation einer unionsgeführten Bundesregierung nicht ins Bodenlose fällt, weil das die CSU mitschädigt“, sagt der Passauer Politikwissenschaftler und CSU-Kenner Heinrich Oberreuter. Der Aufschlag Söders zu Jahresbeginn, mit dem Ziel einer Renovierung der Berliner Regierungsmannschaft, ist daher nur folgerichtig. Für die bayerischen Kommunalwahlen im März kommt er freilich zu spät. Hier droht der CSU eine Schlappe, zumal sie es in den Großstädten mit beachtlich erstarkten Grünen zu tun bekommt, die von Söder und zu „Hauptgegnern“ erklärt wurden.

Söders forsche Forderung nach Renovierung klang übergriffig, weil er sie keineswegs auf die CSU-Mitglieder im Kabinett Merkel begrenzte. In der Tat hält sich die Zufriedenheit der CSU mit den CDU-Ministern Peter Altmaier (Wirtschaft), Anja Karliczek (Bildung) und Julia Klöckner (Landwirtschaft) in engen Grenzen, doch es erhärten sich die Anzeichen dafür, dass sich Söders Vorstoß in erster Linie nach innen richtet. Hat er damit doch ein Erwartungsszenario aufgebaut, in das der Maut-geplagte Verkehrsminister Andreas Scheuer und Kabinettssenior Horst Seehofer nicht so recht passen.

Die Vermutung, dass Söder mit der Ablösung des 70-jährigen Innenministers alte Rechnungen begleichen will, scheint aber zu platt. Der frühere Parteichef ist für Söder längst kein ernstzunehmender Gegner mehr, wie die konsequente Abwesenheit des Ehrenvorsitzenden bei fast allen Parteiveranstaltungen beweist. Seehofer wäre „kein Racheopfer, sondern ein Hindernis für eine Neuaufstellung“, meint Oberreuter. Tränen werde Söder bei dessen Abberufung freilich keine vergießen.

Im Windschatten der Diskussion segelte bisher die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Bär. Die in bewusster Überhöhung ihres Amtes in der CSU gerne als „Digitalministerin“ bezeichnete Politikerin wird für Höheres gehandelt, gleichzeitig aber hat sie das von Söder diagnostizierte Innovationsdefizit der Bundesregierung mit zu verantworten. Gemerkt hat das Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Bundesregierung müsse noch an Dynamik zulegen, sagte er unlängst, „beispielsweise bei der Digitalisierung“. Die Beschwerde über diese Schwachstelle treffe „unmittelbar Frau Bär“, sagt Oberreuter.

Die CSU will wieder den Landwirtschaftsminister stellen

Mit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer übt Söder eisern den Schulterschluss. Es ist offensichtlich, dass der CSU-Parteichef und AKK zusammen über Veränderungen der Ministerriege weitgehend unter Ausschluss der veränderungsunwilligen Kanzlerin bestimmen wollen. Dabei wird Söder wohl auch dem Wunsch Ausdruck verleihen, das Landwirtschaftsressort über einen Ressorttausch mit der CDU wieder in CSU-Hand zu bekommen. Dass bei allen größeren CSU-Veranstaltungen protestierende Bauern mit ihren Traktoren vorfahren, die mehr oder weniger schulterzuckend nach Berlin verwiesen werden, ist für die Partei keine angenehme Erfahrung.

Über allem schwebt aber der bundespolitische Anspruch der CSU. Söder muss wie alle seine Vorgänger verdeutlichen, dass seine Partei in der Union ein eigenständiger Machtfaktor bleibt. Mit Blick auf die Bundestagswahl 2022 und die Landtagswahl 2023 muss er um die Reputation der Bundesregierung besorgt sein. Wie er das Problem lösen will, soll „in der Sommerzeit“ konkretisiert werden. Aber dann bleibt noch die nach den Kanzlerambitionen des CSU-Chefs.