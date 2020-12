Ein 21-Jähriger soll einen Anschlag vorbereitet haben und muss sich nun vor Gericht verantworten. (Holger Hollemann)

Ein 22-Jähriger muss sich in Hildesheim seit Montag wegen des Vorwurfs der Vorbereitung einer terroristischen Gewalttat vor Gericht verantworten. Mit der Verlesung der Anklage begann der Prozess am Landgericht Hildesheim (Az.: 14 KLs 43 Js 2/20).

Der junge Mann soll sich seit den Anschlägen in Christchurch im März 2019 mit rechtsradikalem Gedankengut und einem eigenen Anschlag gegen Muslime beschäftigt haben. Dazu soll er sich zwischen Juli 2019 und Mai 2020 zwei Armbrüste, Pfeile, ein Zielfernrohr und vier Messer beschafft haben.

Laut Anklage soll der Mann außerdem im Mai 2017 im Alter von 19 Jahren in Chatnachrichten ein damals 15 Jahre altes Mädchen beleidigt haben. Ihrem Stiefbruder und ihrer Mutter soll er ebenfalls in Chatnachrichten angedroht haben, das Mädchen und die Mutter zu töten. Im Jahr 2019 soll er sich in einem Chat zudem rassistisch geäußert haben.

Ende Mai 2020 hat der Beschuldigte der Anklage zufolge in einem anonymen Internet-Chat einem ihm unbekannten Chat-Partner gesagt, er befinde sich mit Waffen vor einer Moschee. Er habe vor, Muslime zu töten. Sein Chat-Partner informierte daraufhin die Polizei. Einen Tag später wurde der 22-Jährige in Gewahrsam genommen.