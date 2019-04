Die Verkehrsminister der Länder wollen Autoposer, Raser und Drängler künftig härter bestrafen. (Uwe Anspach/dpa)

Höhere Bußgelder, Fahrverbote und der Entzug der Fahrerlaubnis: Bremen und Niedersachsen wollen sogenannte Auto-Poser, Drängler und Raser deutlich härter bestrafen als bisher. Beide Länder unterstützen einen Antrag Baden-Württembergs bei der Verkehrsministerkonferenz in Saarbrücken, der an diesem Freitag beschlossen werden soll. „Wir finden das absolut richtig.

Wenn Menschenleben gefährdet sind, muss an dieser Stelle geguckt werden, wie man als Staat reagiert“, sagt Jens Tittmann, Sprecher von Bremens Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne), dem WESER-KURIER.

Mit Posing ist lautes Aufheulenlassen des Motors, schnelles Beschleunigen, abruptes Abbremsen und lärmendes Hin- und Herfahren gemeint. Bislang fällt dies in der Straßenverkehrsordnung meist in die Kategorie der unnötigen Lärmbelästigung, dafür werden zehn bis 20 Euro fällig.

Aber: „Es kommt im Zusammenhang mit dem Posing vermehrt zu hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen, die großes Gefahrenpotenzial für die Allgemeinheit bergen“, heißt es in dem Antrag. Deshalb fordert auch Niedersachsen, die Daumenschrauben deutlich kräftiger anzuziehen:

„Aggressives und sicherheitsgefährdendes Zurschaustellen PS-starker Fahrzeuge stellt eine Gefahr im Straßenverkehr dar“, betont die Sprecherin des Verkehrsministeriums, Julia Wolffson. Gefährdet seien nicht nur die Fahrer selbst, sondern vor allem unbeteiligte Dritte. Insbesondere Fußgänger und Radfahrer seien betroffen.

Neben deutlich höheren Bußgeldern für Poser sieht der Antrag „eine Absenkung der Schwelle für Fahrverbote und den Entzug der Fahrerlaubnis bei erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen“ vor. Und neben Posing sollen auch Verstöße wie Alkohol, Drogen und die Handy-Nutzung am Steuer sowie zu geringe Sicherheitsabstände härter bestraft werden.

Im Oktober hatten die Minister den Bund zu einer „Reform des Bußgeldkatalogs mit deutlicher Erhöhung des Sanktionsniveaus“ aufgefordert, seitdem sei aber nichts passiert. Großstädte wie Hamburg oder Mannheim gehen mit eigenen Kontrollgruppen der Polizei gegen Auto- und Motorrad-Poser vor.

Aktionsplan gegen Poser und Raser

Ein solches gezieltes Vorgehen hat die Grünen-Fraktion in Bremen mehrfach gefordert. Mit einem Bürgerschaftsantrag, der einen Aktionsplan gegen Poser und Raser sowie die Einrichtung einer Polizei-Kontrollgruppe vorsah, scheiterte sie aber im Dezember am SPD-Koalitionspartner, der den Antrag nicht unterstützen wollte. Das sei ein Randthema. Die Polizei sei bereits überlastet, habe anderes und wichtigeres als Schwerpunktkontrollen für Auto-Poser zu tun, sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sükrü Senkal, damals.

Auch Innenstaatsrat Thomas Ehmke (SPD) hatte zuvor im Parlament von Einzelfällen gesprochen. Regelmäßig gebe es zudem zielgerichtete Kontrollen. Die Einrichtung einer zusätzlichen Kontrollgruppe bei der Polizei sei weder notwendig noch geplant. Nach Angaben der Polizei Bremen gibt es seit 2017 ein Konzept gegen Raser und Poser, Beamte würden unter anderem technisch geschult. Typische Verstöße wie lautstarkes Beschleunigen oder kurzzeitige Geschwindigkeitsübertretungen würden mit Platzverweisen und Bußgeldern geahndet.

Gefährliche Raserei

Mit dem Vorstoß der Länderminister sieht der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Ralph Saxe, die Forderungen seiner Partei bestätigt und startet einen erneuten Vorstoß für die Fragestunde der Bürgerschaft:

„Lärmbelästigung durch Posing nimmt zu, vor allem verbunden mit gefährlicher Raserei. Bremen macht da keine Ausnahme, es sind keine Einzelfälle. Und es ist fahrlässig, sich dem Thema nicht zu widmen. Die Fahrzeuge müssen in regelmäßigen Schwerpunktkontrollen überprüft und aus dem Verkehr gezogen werden“, fordert der Bürgerschaftsabgeordnete.

Indes prüft die Polizei derzeit „zusätzliche Maßnahmen“ gegen illegale Autorennen, wie Sprecher Nils Matthiesen dem WESER-KURIER sagt. Ob dies in eine Kontrollgruppe münde, kann er nicht bestätigen.

„Wir stehen am Anfang der Prüfung.“ Zuletzt gab es in Bremen mehrere illegale Rennen, bei denen Autos und Führerscheine beschlagnahmt wurden. Seit Mitte 2017 ermöglicht ein neuer Straftatbestand mehrjährige Freiheitsstrafen. 2018 seien sechs Strafanzeigen wegen illegaler Rennen eingeleitet worden, so Matthiesen.