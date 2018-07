US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin haben sich am Montag getroffen. (Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/dpa)

Die wohl mächtigsten Politiker der Welt, US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin, haben ihr Vieraugen-Gespräch bei dem Gipfel in Helsinki beendet. Es habe zwei Stunden und zehn Minuten gedauert, berichtete der staatliche russische Fernsehsender Rossija-24 am Montag. "Ein sehr guter Anfang", rief Trump Journalisten zu, bevor ein Arbeitsessen der Präsidenten mit ihren Delegationen begann. Daran nahmen auch die Außenminister Mike Pompeo und Sergej Lawrow teil.

Wladimir Putin bezeichnete die Verhandlungen mit Donald Trump während einer Pressekonferenz am Abend als nützlich. "Für die Schwierigkeiten (zwischen Russland und den USA) gibt es keine objektiven Gründe. Der Kalte Krieg ist vorbei", sagte Putin am Montag in Helsinki. Heute seien Moskau und Washington mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Diese könnten nur mit vereinten Kräften gelöst werden.

Gipfeltreffen in Helsinki

Die Präsidenten der USA und Russland hatten sich am Mittag nach ersten Statements mit einem kurzen, doch kräftigen Händedruck begrüßt. "Es ist an der Zeit, detailliert über unsere bilateralen Beziehungen zu sprechen und über die schmerzhaften Punkte auf der Welt. Davon gibt es sehr viele", sagte Putin. Trump betonte: "Die Welt möchte, dass wir miteinander auskommen."

Zuvor hatte Trump angekündigt, in den Gesprächen werde es unter anderem um Atomwaffen, Handelsfragen und die Beziehungen zu China gehen. Russland und die USA hielten 90 Prozent des weltweiten Nukleararsenals. "Das ist keine gute Sache, das ist eine schlechte Sache", sagte er.

Schon vor seinem Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump in einem Punkt Zustimmung aus Moskau erhalten: Das russische Außenministerium kommentierte einen Tweet Trumps zum schlechten Verhältnis zwischen Washington und Moskau am Montag auf Twitter mit den Worten "We agree" ("Wir stimmen zu").

In einem ungewöhnlichen Schritt hatte Trump vor dem Gipfel in Helsinki die frühere Politik der USA und die Ermittlungen seines Justizministeriums in der Russland-Affäre für das angespannte Verhältnis zu Moskau verantwortlich gemacht. "Unsere Beziehung zu Russland war NIEMALS schlechter, dank vieler Jahre amerikanischer Torheit und Dummheit und nun wegen der manipulierten Hexenjagd!", schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter.

Putin weist Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf zurück

US-Geheimdienste beschuldigen Russland, sich mit Hackerangriffen in den Präsidentschaftswahlkampf eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden. Putin selbst hat eine Einmischung in den US-Wahlkampf im Jahr 2016 klar zurückgewiesen. Das sagte er nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Montag in Helsinki. (dpa)

++ Diese Meldung wurde um 17.31 Uhr aktualisiert. ++