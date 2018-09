Mit dem Syrien-Gipfel in Sotschi wurde eine Großoffensive des sysrischen Diktators Assad auf die Rebellenhochburg Idlib abgewendet. Die Türkei entgeht damit einer möglichen Flüchtlingswelle - Idlib einer humanitären Katastrophe. (Kremlin)

Voller Stolz hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das Ergebnis des Syrien-Gipfels mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Sotschi gefeiert. Tatsächlich wurde damit eine drohende Großoffensive des syrischen Diktators Baschar al-Assad auf die letzte Rebellenhochburg Idlib abgewendet. Im Endkampf des syrischen Bürgerkriegs ist der Kessel von Idlib, in dem außer bewaffneten Milizen auch rund drei Millionen Zivilisten eingepfercht sind, ein immens gefährlicher Brandherd.

Jetzt sind die Menschen dort vorsichtig optimistisch, denn ihnen erscheint das Sotschi-Abkommen als einzige Chance, einem Vernichtungskrieg und einer humanitären Katastrophe wie in Aleppo zu entgehen. Die Türkei fürchtet ihrerseits eine riesige neue Flüchtlingswelle.

Die Einigung sieht die Einrichtung einer 15 bis 20 Kilometer breiten „demilitarisierten“ Pufferzone bis zum 15. Oktober vor und verlangt von Ankara, rund 30 000 der „gefährlichsten Terroristen“ der Al-Kaida-nahen Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) und der mit ihr verbundenen chinesisch-uigurischen „Islamischen Partei Turkestans“, die große Teile Idlibs kontrollieren, innerhalb von knapp vier Wochen zu entwaffnen. Wie mit den etwa gleich starken, zum Teil auch aus Islamisten bestehenden protürkischen „moderaten“ Rebellenmilizen verfahren werden soll, wurde nicht festgelegt. In der Pufferzone sollen türkische und russische Soldaten nach dem Vorbild der türkisch-amerikanischenZusammenarbeit in der syrischen Region Manbidsch am Euphrat gemeinsam patrouillieren.

Idlib ist nicht ohne Grund die letzte bedeutende Rebellentrutzburg im Bürgerkriegsland. Wegen der Nähe zur Türkei hatten die Aufständischen nie Nachschubprobleme, und anders als Aleppo, Homs oder Ost-Ghuta lässt sich Idlib wegen seiner bergigen Geografie gut verteidigen. Hier sind zudem die härtesten Rebellenkämpfer versammelt, die zuletzt durch die Türkei massiv aufgerüstet wurden. Ein Angriff wäre für niemanden ein Spaziergang, zumal der Iran bereits signalisiert hat, dass er sich daran nicht beteiligen würde. Nur mit massiven Bombardements und dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen können die Regimetruppen auf einen Sieg hoffen.

Aus all diesen Gründen hat sich Putin auf den überraschenden Deal mit Erdogan eingelassen. Es ist überdies ein schlauer Schachzug. Statt selbst gegen die HTS-Dschihadisten vorzugehen, in deren Reihen Hunderte anti-russische Tschetschenen kämpfen, lässt der Kreml-Chef Erdogan die Drecksarbeit machen, indem er ihn zwingt, gegen einen langjährigen heimlichen Verbündeten vorzugehen.

Die HTS hatte der türkischen Armee geholfen, zwölf Stützpunkte in der Provinz nach Vorgaben früherer Abkommen mit Russland und dem Iran zu errichten. Die Sotschi-Einigung treibt die Dschihadisten nun in die Enge: Vor allem ihre Ausländer haben keine Rückzugsmöglichkeit mehr. Es ist keine realistische Vorstellung, dass sie sich einfach entwaffnen lassen oder „moderaten“ Gruppen unterordnen.

Damit wird die kampferprobte Rebellentruppe vom Partner zu einem gefährlichen Gegner für die Türkei, denn sie hat mit dem Sotschi-Abkommen die Verantwortung für den Abzug der Anfang September erstmals von ihr als „Terroristen“ klassifizierten HTS übernommen. Auch Anschläge in der Türkei selbst sind zu befürchten. Inzwischen hat das türkische Militär bereits 1300 weitere Soldaten nach Idlib verlegt und mobilisiert Tausende Söldner aus seinen syrischen Protektoraten Afrin, Azaz und Al-Bab.

Die Türkei scheint entschlossen, ihre Position in Idlib zu halten. Sie wird den Dschihadisten vermutlich Angebote machen. Wie türkische Analysten schrieben, gibt es in Ankara Pläne, den syrischen HTS-Kämpfern den Abzug in die benachbarten Protektorate zu öffnen, zumal sie als Verstärkung für das strategische Ziel eines Angriffs auf die syrischen Kurdengebiete nützlich wären.

Putin dagegen hat seine Position prinzipiell nicht geändert. Schafft es die Türkei nicht, mit den Dschihadisten fertig zu werden, kann Moskau immer noch grünes Licht für die Offensive geben. Auch früher hat der Kreml-Chef nicht gezögert, Waffenstillstandszusagen wieder zu brechen. Doch diesmal hat er gute Gründe zu zögern. Ein Angriff auf Idlib würde sich auch gegen türkische Truppen richten und die strategische Zusammenarbeit mit Ankara gefährden. Bisher haben die Kriegsparteien nicht mehr als eine Atempause gewonnen. Doch es ist vielleicht die letzte Chance, um noch eine friedliche Lösung für Idlib, aber auch für Syrien insgesamt zu erzielen.