Der Ort für das Gipfeltreffen von Wladimir Putin und Donald Trump hat Symbolkraft. Das im Kalten Krieg neutrale Finnland erkaufte sich seinen Frieden mit der Sowjetunion mit dem Versprechen, den Zielen Moskaus nicht im Weg zu stehen. „Die Finnlandizierung der Vereinigten Staaten Trumps ist fast erreicht“, analysiert der Transatlantiker Roger Cohen in der „New York Times“. In mancher Beziehung sei es sogar schlimmer. „Trump ist nicht neutral.“

Cohen steht im Vorfeld des Treffens an diesem Montag und im Nachgang des von massiven Spannungen überlagerten Nato-Gipfels in Brüssel mit dieser Sorge nicht allein. Sie wird in den USA bis zu Trumps ehemaligem Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster geteilt. „Der Präsident denkt, er könnte sich mit Putin anfreunden“, zitiert die „Washington Post“ McMaster. „Ich weiß nicht warum, und warum er es sein wollte.“

McMasters Nachfolger John Bolton, Verteidigungsminister Jim Mattis und Außenminister Mike Pompeo werden ebenfalls Bauchschmerzen wegen der mysteriöser Nähe zu Putin nachgesagt. Doch auch sie konnten nicht verhindern, dass Trump den russischen Präsidenten regelmäßig wie einen Vertrauten konsultiert.

Der Präsident verfolgt gegenüber Russland einen eigenen Kurs, der zum Teil im Widerspruch zu den Ratschlägen seiner Minister und Experten steht. Jüngstes Beispiel ist der Umgang mit der Anklage von Sonderermittler Robert Mueller gegen zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter, die in verschiedene Rechner der Demokratischen Partei eingedrungen waren.

Die Angriffe auf die E-Mail-Server von Hillary Clinton begannen laut Anklage an dem Tag als Trump bei einer Pressekonferenz Moskau zur Hilfe in der E-Mail-Affäre aufforderte. „Russland, wenn Du zuhörst, ich hoffe Du bist in der Lage, die 30.000 fehlenden E-Mails zu finden.“ Unter Punkt 22 führt die von den Geschworenen der „Grand Jury“ am Freitag beschlossene Klageschrift aus, dass die Hacker des russischen Geheimdienstes GRU zum ersten Mal „an oder um den 27. Juli herum“ persönliche Konten Clintons hackten.

Der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein informierte Trump bereits vor seiner Abreise zum Nato-Gipfel über die bevorstehende Klage. Während der Chef des Nationalen Geheimdienstes, Dan Coats, Alarm schlägt und Russland als „aggressivsten ausländischen Akteur“ bei Cyberattacken ausmacht, spielt Trump die Einmischungen bei einer Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May als „Hexenjagd“ herunter. „Ich denke, das schadet unserem Land und es schadet wirklich unseren Beziehungen zu Russland.“

Nur von Übersetzern begleitet

Experten weisen darauf hin, dass es sich ähnlich mit dem Abschlusskommuniqué der Nato verhält. Die darin enthaltene klare Kante gegen Putins Expansionskurs reflektiere das Denken von Mattis und Bolton, nicht das des Präsidenten. Gewiss steht auch der US-Kongress den Zielen Putins noch im Wege. Der Senat bekräftigte mit großer Mehrheit die Unterstützung der USA für die Nato. Und beide Häuser verliehen den Sanktionen wegen der Aggression gegen die Ukraine ungeachtet einer Veto-Drohung Trumps Gesetzeskraft.

Selbst wenn dem Präsidenten an dieser Stelle die Hände gebunden sind, sehen Beobachter wie der auf Sicherheitspolitik spezialisierte Kolumnist David Ignatius die Gefahr, „dass dieser Gipfel implizit Putins brutale Taktiken in der Ukraine, Syrien, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten“ gutheißt. Helsinki könne in der Rückschau „der symbolische Name für eine Besänftigungs-Politik werden wie München 1938 oder Jalta 1945.

Das gewählte Format des Gipfels lädt nach Ansicht erfahrener Diplomaten dazu ein. Trump und Putin wollen, lediglich von Übersetzern begleitet, alleine miteinander sprechen. Das hätte niemals erlaubt werden dürfen, sagt die ehemalige UN-Botschafterin der USA, Susan Rice. Putin habe 18 Jahre Erfahrung und sei Trump klar überlegen. „Das ist ein Rezept für ein Desaster.“

Während der ehemalige KGB-Chef in Ostdeutschland bestens auf die Begegnung vorbereitet sein werde, fehle es Trump an Disziplin. „Trump kann egal welche Zugeständnisse machen, ohne das ein Protokollant oder Berater dabei wäre.“ „Ein Putin-Trump-Pakt ist durchaus denkbar“, sagt die renommierte Russland-Expertin Angela Stent von der Georgetown University in Washington.

Leidtragende wären die europäischen Staaten, deren Sicherheit bisher durch die Nato garantiert war. Trumps Drohung in Brüssel, das Bündnis zu verlassen, sei Musik in den Ohren Putins. „Dieses Ziel haben alle sowjetischen und russischen Führer verfolgt“. Das gilt auch für die Spaltung der Europäischen Union, die von Moskau durch die Förderung rechtsnationaler Bewegungen vorangetrieben wird.

Entscheidender Unterschied zu Putin

Trump bricht auch hier mit den Traditionen amerikanischer Nachkriegspolitik und tut – wie zuletzt mit seinen Brexit-Einmischung in Großbritannien – alles, um die EU aktiv zu unterminieren. In einem Interview mit dem US-Sender CBS bezeichnete er die Union sogar als „Feind“. Cohen sieht das gemeinsame Interesse Putins und Trumps, statt mit einer starken EU „es mit kleinen europäischen Nationen zu tun zu haben.“

Experten fürchten, Trump könnte Putin noch mehr geben: Wegschauen bei der Krim und freie Hand in Syrien im Gegenzug für einen Bruch Russlands mit dem Iran. Nichts davon dürfte in einer Abschlusserklärung zu finden sein. Aber das Risiko einer Annäherung zu den Bedingungen Russlands ist real.

Der Politologe Steven Sestanivich von der Columbia Universität in New York meint, die beste Hoffnung sei Widerstand aus dem Kongress, dem Pentagon, dem Außen- und Finanzministerium und den Geheimdiensten. Auftritte wie bei der Nato machten es schwieriger für Trump, anderen seinen Willen aufzuzwingen. Dies sei auch der entscheidende Unterschied zu Putin. „Ein amerikanischer Präsident kann nicht alles alleine entscheiden.“

