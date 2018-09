Beschuldigungen zurückgewiesen

Putin: Verdächtigte Russen im Skripal-Fall gefunden

Die Regierung in Moskau will die zwei von Großbritannien im Skripal-Fall gesuchten Russen ausfindig gemacht haben. Allerdings wies der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch Beschuldigungen gegen die Verdächtigten zurück.