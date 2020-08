Alexej Nawalny zeigt ein Victory-Zeichen, während er neben einem Sicherheitsbeamten im Gericht sitzt. Der russische Oppositionsführer liegt wegen Vergiftungsverdachts in der Berliner Charité. (Igor Volkov/DPA)

Abweichler, Andersdenkende verschwanden in der Sowjetunion in Straflagern oder psychiatrischen Anstalten. Das Problem: Manchmal kamen sie wieder raus, wurden vom Westen freigekauft und berichteten dann detailliert von den weniger schönen Seiten des Proletarier-Paradieses. Stalin setzte deshalb im Zweifel lieber gleich auf Liquidation. Exil war da nicht unbedingt die Rettung, siehe Leo Trotzki. Und Wladimir Putin, der frühere Geheimdienstler, hat nach all den Glasnost- und Perestroika-Experimenten nun die alte Linie verfeinert. Die Staatsmorde und Mordversuche werden nicht mehr ganz so offensichtlich begangen, wie etwa an Anna Politkowskaja oder Boris Nemzow. Irgendein Krimineller wird danach aus dem Hut gezaubert, um einen Täter zu präsentieren. Und der verschwindet dann ganz wie früher und wird nie wieder gesehen.

Der Fall von Putins einflussreichstem Widersacher Alexei Nawalny ist etwas anders, aber ebenso stalinistisch grundiert: Das gleichsam öffentliche Leiden des Opfers und die klammheimlich erhoffte dauerhafte Behinderung sollen Sympathisanten das Fürchten lehren. So war es schon 2004 beim Dioxin-Anschlag auf den pro-westlichen ukrainischen Präsidentschaftskandidaten Viktor Juschtschenko. So geht Putins belarussische Kleinausgabe Alexander Lukaschenko heute gegen Oppositionelle vor, die er zusammenschlagen und foltern lässt. Und Putin steht Gewehr bei Fuß, wenn das nicht zum Machterhalt reichen sollte.

Subtiler Terror

Sicher: Es gibt – noch – keine Verhaftungswellen, Schauprozesse und Massenerschießungen in Russland. Der Terror ist subtiler, aber er bleibt Terror. Und alles kann sich rapide verschärfen, wenn Putins Partei bei den Regionalwahlen am 13. September von Nawalnys Team vorgeführt wird.

„Für Putin gelten keine zivilisierten Normen, kein Völkerrecht“, analysiert der liberale Grünen-Vordenker Ralf Fücks. Richtig, doch Deutschland ist für Putin gleichermaßen politischer Gegner wie Wirtschaftspartner – und das beruht auf Gegenseitigkeit, etwa beim Gaspipeline-Projekt Nordstream II. Westliche Forderungen nach „transparenten Ermittlungen“ und „restloser Aufklärung“ im Fall Nawalny wirken wohlfeil bis naiv. Man weiß doch, mit wem man es zu tun hat. Man kann mit Putin zwar Geschäfte machen wie mit den Chinesen oder den Saudis, aber man kann mit ihm ganz sicher nicht mehr im Rahmen einer strategischen Partnerschaft ein harmonisches Europa gestalten.