Das Schreckgespenst ist wieder da. Es trägt den Namen Finanzkrise, ausgelöst durch Italien. Die Regierung in Rom hat vergangene ­Woche ein Haushaltsgesetz präsentiert, in dem eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent geplant ist. Das ist dreimal so viel wie ursprünglich mit Brüssel verabredet. Die EU-Kommission hat den Entwurf kritisiert, aller Wahrscheinlichkeit wird sie ihn in dieser Form zurückweisen.

Aber Italien ist auch in der Währungsunion ein souveräner Staat, mehr als ein Defizitverfahren kann Brüssel Rom nicht zumuten. Italien schleppt ein Staatsdefizit von 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts mit sich herum, deshalb gilt Rom als die Achillesferse der Währungsunion. Ob eine italienische und vielleicht sogar europäische Schuldenkrise kommt oder abgewendet werden kann, das hat vor allem die Regierung von Premier Giuseppe Conte in der Hand.

Nach den gängigen Kriterien ist diese Ausgabenpolitik unverantwortlich. Die Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega will ein „Bürgergehalt“ von 780 Euro monatlich für Arbeitslose, Steuersenkungen, eine Amnestie und die Reduzierung des Renteneintrittsalters einführen. Gewiss werden so Italiens Probleme nicht gelöst, stattdessen sichern sich die Populisten auf diese Weise weiteren Konsens unter den Wählern. Würde die Regierung verantwortlich handeln, müsste die Neuverschuldung sinken. Jeder normale Familienhaushalt, der vor allem auf Pump lebt, droht unter dieser Last zusammen zu brechen. Und Europa kann es sich nicht erlauben, die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone auf die Klippen laufen zu lassen.

Dabei darf man nicht vergessen: Die eigentlich verantwortungslose Politik liegt Jahrzehnte zurück, als sich sämtliche EU-Staaten im blinden Wachstumswahn massenhaft verschuldeten. Ob die Krise gelöst werden könnte, wenn Tabus wie der Euro-Austritt angetastet werden, ist fraglich. Fest steht jedoch: An diesem Montag bekommen die Mitglieder der Währungsunion die kollektive Quittung für den gemeinsam begangenen Leichtsinn.