Bald holen Soldaten im Irak die US-Flagge ein. Ein Bild aus 2010, beim ersten Abzug der amerikanischen Truppen. (Khider Abbas / dpa)

Osama bin Laden hat gewonnen. Der Gründer von Al-Kaida ist zwar tot, aber sein Ziel ist erreicht. Schaut man sich die Agenda seiner Terrororganisation an, stellt man frustriert fest, dass eines seiner Grundanliegen gerade vollzogen wird: Der sogenannte ferne Feind, die USA, zieht sich mit einer zynisch-logischen Berechnung der Interessenpolitik aus dem Nahen Osten zurück. US-Präsident Donald Trump nutzt seine letzten Amtstage und seine letzten Machtbefugnisse, um in der Außenpolitik vollendete Tatsachen zu schaffen. Bis zum 15. Januar, nur fünf Tage vor der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden, sollen 2000 US-Soldaten aus Afghanistan und etwa 1000 aus dem Irak abgezogen werden.

Die Kriege in beiden Ländern wurden ohne durchdachte Strategien angezettelt. Im Irak war es die falsche Behauptung, das Land verfüge über Massenvernichtungswaffen. In Afghanistan marschierten die USA nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ein. Jetzt machen sie sich aus dem Staub und lassen die Menschen mit ihrem Schicksal allein.

Bin Laden hatte die Anschläge auf New York und Washington nicht nur planen lassen, um so viele US-Amerikaner wie möglich zu töten. Er hatte auch minutiös die Überreaktion des Westens und die folgenden Fehler vorausgesehen und in seine Strategie einkalkuliert. Der Westen hat ihm den Gefallen getan, die von ihm erhofften Fehler zu machen. Das erst ebnete den Erfolgen des Dschihadismus den Weg. Omid Nouripour, außenpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, legt in seinem Buch „Was tun gegen Dschihadisten?“ eindrücklich dar, wie die Linie von 9/11 bis heute verläuft – und was noch auf den Westen zukommen könnte, wenn er nicht aus den Fehlern der vergangenen Jahre lernt.

Der lange Krieg im Irak hat tiefe Wunden hinterlassen. Der Staat ist instabil und kann seine Bürgerinnen und Bürger nicht vor Gewalt schützen. Die aktuelle Situation ist in vielerlei Hinsicht unbefriedigend. Ziehen die Amerikaner jetzt ungeordnet ab, wird radikalen Kräften Tür und Tor geöffnet.

Riskantes Machtvakuum

Im Irak war dies schon einmal zu beobachten, als die US-Truppen 2011 den ersten großen Rückzug antraten. Die Folge war der sogenannte Islamische Staat, der nicht nur im Zweistromland das Vakuum füllte, sondern sich darüber hinaus weit ausdehnte. Auch die Entwicklung in Syrien ist ein Beleg dafür, dass ein entstehendes Machtvakuum von anderen Kräften gefüllt wird, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen.

Wie schwach das Pflänzchen Demokratie und Meinungsfreiheit im Irak derzeit ist, zeigt das Beispiel von Ahmed Albasheer und seiner Comedyshow. Die Nachrichtensatire und Talkshow, vergleichbar mit der „Heute-Show“ im ZDF, wird jeden Freitag im arabischen Programm der Deutsche Welle und auf Youtube ausgestrahlt und hat Millionen Zuschauer im ganzen Nahen Osten. Albasheer ist zum Star geworden. Er verspottet das Chaos in seiner Heimat Irak und macht darüber hinaus auf Missstände aufmerksam, die besonders von jungen Menschen im Nahen Osten geteilt werden. Niemand wird ausgelassen, alles wird von dem 36-jährigen Iraker unter die Lupe genommen.

Entsprechend groß ist der Druck auf ihn, seine Show und den Sender. Morddrohungen, Störungen der Sendefrequenzen und Razzien sind die Folge. Albasheer musste nach Jordanien fliehen und sendet nun von dort. „Als Komödiant im Nahen Osten lebst du gefährlich“, sagt er bei seinen Auftritten vor allem in westlichen Ländern. Religion und Politik seien unantastbar, der Unfehlbarkeitsanspruch sei allgegenwärtig. Wer dem zuwiderhandelt, riskiere sein Leben.

Die Deutsche Welle hat kürzlich eine Sicherheitswarnung an alle Mitarbeiter herausgegeben, wonach höchste Vorsicht für Journalisten im Irak und Jordanien geboten sei. Diese Warnung kam kurz nachdem Trump den Rückzug der G. I. aus dem Irak verkündet hatte und daraufhin Katjuscha-Raketen auf die US-Botschaft in Bagdads Grüner Zone abgefeuert wurden. Albasheer hatte gemutmaßt, dass die Ajatollahs in Teheran ihre Hände im Spiel hätten.