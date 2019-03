Zerfetzt: Fahrzeugteile liegen nach dem illegalen Autorennen in der Berliner Tauentzienstraße. (Britta Pedersen / dpa)

Mit bis zu 170 Stundenkilometern rasten zwei Männer 2016 über den Berliner Ku'damm– und töteten einen Unbeteiligten. Nicht etwa, weil auf dem Beifahrersitz jemand saß, der schnell ins nächste Krankenhaus musste. Sondern, weil sich die Halbstarken bei einem illegalen Wettrennen messen wollten.

So etwas macht wütend. Das Vorgehen der Männer ist menschenverachtend. Doch ist es auch Mord? So eindeutig, wie es scheint, ist es nicht. Die juristischen Hürden liegen aus guten Gründen hoch. Der Bundesgerichtshof kassierte das erste Urteil des Landgerichts Berlin, weil er den Tötungsvorsatz nicht gut genug belegt sah. Jetzt ging das Berliner Gericht auf Nummer sicher und führte in seinem Urteil gleich drei Mordmerkmale an.

Das wirkt, als wolle es unbedingt ein Exempel statuieren. Es passt nicht, Raser mit brutalen Killern auf eine Stufe zu stellen. Das Gute: Der Fall und die Debatte über Mord oder fahrlässige Tötung haben einiges bewirkt. Illegale Rennen sind endlich nicht mehr nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern können auch ohne Todesopfer mit Gefängnis bestraft werden. Das ist in der Breite viel mehr wert als ein einziges besonders hartes Urteil.