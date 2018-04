Beamte eines SEK (Symbolbild) (dpa)

In den frühen Morgenstunden am Dienstag ließ die Bundesanwaltschaft in Bremen-Nord, Niedersachsen, Thüringen und Schleswig-Holstein Wohnungen von mehreren Personen durchsuchen, die eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet haben sollen. Dies teilte die Bundesanwaltschaft am Vormittag mit.

Die Bundesanwaltschaft wirft den Verdächtigen vor, sich spätestens Anfang 2017 unter dem Namen "Nordadler" zusammengeschlossen zu haben. Ziel der "Nordadler" sei das Wiedererstarken des Nationalsozialismus in Deutschland. Festnahmen habe es bisher noch nicht gegeben. Die Durchsuchungen fanden bei vier verdächtigen und einer nicht tatverdächtigen Person statt. Auch das SEK sei an dem Einsatz beteiligt gewesen. Zwei der Verdächtigen wohnen in Niedersachsen, einer in Bremen und ein weiterer in Schleswig-Holstein.

Die Razzien hätten das Ziel, weitere Beweise oder Waffen zu finden. Bisher sollen die Mitglieder nicht näher konkretisierte Anschläge auf politische Gegner erwägt haben. Dazu sollen sich die Beschuldigten bereits bemüht haben, Waffen, Munition und Materialien zum Bombenbau zu beschaffen.

Hauptverantwortlicher wohnt im Kreis Northeim in Niedersachsen

In Niedersachsen richtete sich die Razzia nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter anderem gegen den im Internetauftritt der Organisation "Nordadler" genannten Hauptverantwortlichen. Es handelt sich dabei um einen 22-Jährigen aus Katlenburg-Lindau im Kreis Northeim. Das Landgericht Braunschweig hatte den Mann im Dezember als Helfer eines 27-jährigen Daesch-Sympathisanten zu einer Geldstrafe und gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Der 22-Jährige hatte nach Überzeugung des Gerichts dem verurteilten Islamisten Sascha L. geholfen. Dieser war wegen der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags auf Polizisten oder Soldaten zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt worden. Sascha L. soll vor seinem Übertritt zum Islam in der Neonazi-Szene aktiv gewesen sein.

Wer sind die Nordadler?

Auf einer Facebookseite mit dem passenden Namen „Nordadler“ – mit mehr als 1600 Likes – und der Internetseite www.nordadler.com finden sich mehrere Inhalte mit völkisch-rechtem Gedankengut. Auf der Website beschreiben die Betreiber (ohne auf Rechtschreibung allzu viel Wert zu legen) ihr Vorhaben wie folgt: „Es wird sich zeigen ob wir Deutsche es schaffen uns erneut zu überwinden, aufzustehen und Vorbilder zu schaffen.“ Bei Facebook werben sie für ein gemeinsames Wohnprojekt im Harz, das sie als „Oppositionsprojekt“ verstehen. Dessen Sinn bestehe darin, eine „Gemeinschaft Germanischen Glaubens“ zu schaffen, die auf „völkischem Bewusstsein“ basiert. Auch solle das Projekt „Atamanen oder Nationalsozialisten“ dazu verhelfen, die „Zukunftsträger unseres Volkes sind auf die kommenden Ereignisse vor zu bereiten.“

Ein Post der "Nordadler"-Facebookseite (Screenshot: www.facebook.com)

Die Gruppe wirbt um Spenden und hat dazu eine Bankverbindung angegeben. Die Betreiber der Nordadler-Facebookseite verweisen außerdem darauf, dass sie, nach eigener Aussage, Kontakt zu der Dorfgemeinschaft am geplanten Standort in Nord-Thüringen aufgenommen hätte und dort Möglichkeiten für „paramilitärische Übungen“ geschaffen werden könnten.

Auch in dem russischen sozialen Netzwerk „VKontakte“, wo schon seit längerem deutsche Rechtsextremisten Propaganda verbreiten, sind die Nordadler aktiv. Unter Posts auf der „Nordadler“-Seite bei VKontakte hetzen unter anderem User gegen die „Ehe für Alle“, die der „weiteren Vernichtung Deutschlands“ und alle seiner „biodeutschen Menschen“ dienen solle. Auch ein nicht funktionierender Link zurück zur „Nordadler“-Internetseite mit dem Titel „Rechtsextreme missbrauchen Kunstwerk“ wird mit „Weiter so“ kommentiert. (hee/mic)

mit dpa

++ Dieser Text wurde zuletzt aktualisiert um 14.22 Uhr. ++