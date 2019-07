Protest gegen die Einwanderungspolitik der US-Regierung in Chicago. (Uribe/DPA)

Juliana und Jose haben einen Plan für alle Fälle. Mithilfe einer Rechtshilfe-Organisation erstellten die vor fünf Jahren über die grüne Grenze zu Mexiko in die USA gekommenen Einwanderer Vollmachten, die einem „legalen“ Verwandten das Sorgerecht für ihre zwei- und vierjährigen Kinder geben. „Wir möchten nicht, dass sie zu Waisen werden“, sagt Juliana, die in einem Vorort von Washington lebt. Genau das droht ihnen, wenn die Einwanderungspolizei ICE bei ihren angekündigten Razzien die Eltern aufspürt. Die Kinder haben durch Geburt in den USA automatisch die Staatsbürgerschaft und dürften nicht deportiert werden. In solchen Fällen trennt der Staat Familien und schickt die Minderjährigen in Kinderheime oder zu Pflegefamilien.

In den Einwanderungszentren der USA geht die Angst vor den durch US-Präsident Donald Trump angekündigten angedrohten Massendeportationen um. Während es sich anfänglich um ein paar Tausend Betroffene handeln sollte, will die Regierung nach Angaben des Leiters der Einwanderungs- und Ausländerbehörde USCIS, Ken Cuccinelli, in Abschiebewellen bis zu eine Million Menschen deportieren. „Diese Regierung terrorisiert absichtlich Einwanderer-Familien und Nachbarschaften“, klagt Mary Bauer von der Bürgerrechtsorganisation Southern Poverty Law Center. „Es wird von Tag zu Tag schlimmer.“ Der Gouverneur von Kalifornien, der Demokrat Gary Newsom, brachte ein Video in Umlauf, das die Einwanderer über ihre Rechte informiert. Die Bürgermeisterin von Chicago, die Schwarze Lori Lightfoot, kündigte an, die Metropole im Mittleren Westen werde nicht mit der Einwanderungspolizei ICE kooperieren. Stattdessen will die Stadtobere mehr Ressourcen bereitstellen, um Einwandererfamilien rechtlich zu schützen.

In Chicago, Los Angeles und anderen Städten demonstrierten Tausende Menschen gegen den Umgang mit den Einwanderern ohne Aufenthaltserlaubnis, aber auch gegen die Zustände an der Südgrenze zu Mexiko. Von dort kommen schockierende Berichte über unmenschliche Zustände in Durchgangsstationen der US-Grenzschützer (CBP). Reporter, die Vizepräsident Mike Pence am Freitag bei einer Reise an die Grenze in Texas begleitet hatten, berichten von einem Lager in McAllen, in dem erwachsene Männer hinter Maschendraht eingezwängt sind. Laut einem Bericht der „Washington Post“ hätten die Menschen weder Schaumstoffmatten noch Kissen und nicht einmal genügend Platz, um auf dem nackten Boden zu schlafen.

Als die Flüchtlinge die Reporter sahen, begannen einige Menschen zu rufen. Einige sagten, sie seien bereits seit 40 Tagen dort, hätten Hunger und wollten sich die Zähne putzen. Laut „Washington Post“ klagten viele darüber, in dem überhitzten Lager seit Wochen nicht duschen zu können. „Der Gestank war überwältigend“, berichteten die Journalisten. Die Grenzschützer liefen wie Anti-Terroreinheiten mit Gesichtsmasken herum. Die mitreisenden Reporter seien keine zwei Minuten nach der Begegnung mit den Flüchtlingen wegeskortiert worden. Die CBP bestreitet, dass die Bedingungen unmenschlich seien, und behauptet, es gebe genügend zu essen, die Möglichkeit die Zähne zu putzen und „seit Kurzem“ auch zu duschen.

Vizepräsident Pence verteidigte das Vorgehen der Regierung: „Das ist eine schwierige Situation“. Diese rühre von der „Überforderung des Systems“. Verantwortlich dafür seien die oppositionellen Demokraten im Kongress, die nicht genügend gegen die Flüchtlingskrise täten. Stattdessen jedoch klagten diese unberechtigter Weise über „Konzentrationslager“ an der Grenze.

Der Kongress hatte in einem überparteilich beschlossenen Hilfspaket gerade erst 4,6 Milliarden Dollar für Maßnahmen an der Grenze zur Verfügung gestellt. Dort kamen seit vergangenen Oktober monatlich im Schnitt mehr als einhunderttausend Menschen an, die vor der Gewalt und Armut in Zentralamerika geflohen waren. Seit dem Amtsantritt Trumps kamen 24 Flüchtlinge ums Leben, die in Gewahrsam der US-Regierung waren.

Zur Sache

Vertrauliches zum Atom-Deal

US-Präsident Donald Trump soll den Atom-Deal mit Iran vor allem aus persönlichen Gründen einseitig aufgekündigt haben, um seinem Vorgänger Barack Obama eins auszuwischen. Die Zeitung „Mail on Sunday“ veröffentlichte erneut Details aus vertraulichen Depeschen des inzwischen zurückgetretenen britischen Botschafters in Washington. Darin schrieb Botschafter Kim Darroch, bei dem Ausstieg handele es sich um einen Akt von „diplomatischem Vandalismus“. Die Veröffentlichung von Auszügen aus den vertraulichen Emails ist in Großbritannien heftig umstritten. Scotland Yard hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, wer die Schreiben des Botschafters an die Presse weitergegeben hat.