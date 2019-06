Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2018. (Wolfgang Kumm/dpa)

Es war abzusehen, dass die Vorstellung des neuen Verfassungsschutzberichts ganz im Zeichen von Walter Lübckes gewaltsamen Tod steht. Innenminister Horst Seehofer (CSU) kam nicht umhin, die rechte Szene stärker ins Visier zu nehmen. „Im Moment ist der Rechtsextremismus für mich brandgefährlich“, sagte er. Von einer neuen Dimension rechter Gewalt kann nach Lübckes Ermordung jedoch keine Rede sein.

Ja, die Gefahr ist groß, aber neu ist sie nun wahrlich nicht. Das sagen auch Wissenschaftler und Journalisten, die sich seit Jahren intensiv mit der Szene beschäftigen. Wer dennoch behauptet, die Gewalt habe eine neue Qualität erreicht, führt die bedauerliche Tradition fort, die vielen rechtsextrem motivierten Tötungsdelikte in Deutschland kleinzureden oder gar zu übersehen.

Einen bezeichnenden Einblick in die behördliche Arbeit am rechten Rand bietet die Zählweise der Todesopfer. 83 Menschen sollen aus rechtsextremen Motiven seit 1990 in Deutschland getötet worden sein, hieß es im vergangenen Jahr von der Bundesregierung. Der „Tagesspiegel“ und „Zeit Online“ kommen nach gemeinsamer Recherche auf 169 Tote im gleichen Zeitraum. Die Amadeu-Antonio-Stiftung, benannt nach einem der vielen Opfer rechter Gewalt, zählt gar 195 Tote. Hinzu kommt ein Dutzend Verdachtsfälle.

Wie ist diese Diskrepanz zu erklären? Viele der recherchierten Taten wurden vor Gericht nicht als politisch motiviert eingeordnet, obwohl viele Indizien dafür vorlagen. Der politische Hintergrund scheint nicht immer der erste Anlaufpunkt für Ermittler zu sein. Manchmal wird ein privater Grund vermutet, vielleicht kannten Täter und Opfer sich ja. Es kann auch eine unpolitische Kneipenschlägerei gewesen sein, die aus dem Ruder lief. Nicht selten wird das Opfer verdächtigt, zumindest eine Mitschuld am eigenen Tod zu tragen.

Die verheerenden Brandanschläge von Mölln und Solingen sind bekannte Beispiele für rechtsextreme Morde. Ein weiterer, mutmaßlich rechtsextremer Anschlag trug sich im Januar 1996 in Lübeck zu. Zehn Menschen starben in den Flammen, darunter sieben Kinder und Jugendliche.

Die Ermittlungen sind nur als skandalös zu bezeichnen: Drei dringend tatverdächtige Rechtsextremisten wurden nach unfassbaren Ermittlungspannen nie belangt. Stattdessen stand ein Bewohner der abgebrannten Asylunterkunft jahrelang unter Verdacht. Aufgeklärt wurde das Verbrechen nie.

Auch die Opfer des NSU gerieten selbst ins Visier der Ermittler. Aus dem unbescholtenen Familienvater und Blumenhändler Enver Simsek – dem ersten Opfer der Mordserie – wurde ein Drogendealer mit Verbindung zur türkischen Mafia. Dann fiel der Verdacht auf seine Witwe, von Untreue und Eifersucht war die Rede. Andere Hinterbliebene berichteten von ähnlichen Schikanen.

Sie schlossen sich zusammen und gingen schnell von einem rassistischen Motiv aus. Die Behörden schenkten ihnen erst Glauben, als der NSU 2011 aufflog. Der rechtsterroristische Hintergrund der Morde war nun auch mit einem vollends zugekniffenen rechten Auge nicht mehr zu ignorieren.

Mantraartig wird nach jeder Tat Besserung gelobt, und doch passiert kaum etwas. Lübckes geständiger Mörder Stephan E. ist vorbestraft und einschlägig bekannt. Sein Opfer erhielt über Jahre Todesdrohungen, und doch konnte E. ihm in den Kopf schießen, ohne dass der Verfassungsschutz frühzeitig Alarm gab. Es darf nicht sein, dass die zuständigen Behörden in so vielen Fällen erst nach vollendeter Tat aktiv werden. Und wenn ein rechtsextrem motivierter Mord schon nicht verhindert wird, muss er auf alle Fälle umfassend aufgeklärt werden.

Fairerweise müssen auch die Erfolge der Behörden erwähnt werden: Die Terrorzelle „Revolution Chemnitz“ etwa hat ihre furchtbaren Pläne nicht in die Tat umsetzen können. Ein Erfolg, der die vielen Misserfolge jedoch nicht ungeschehen macht. Rechtsterrorismus hat in Deutschland zwischen 1945 und 1990 keine Pause eingelegt. Allein der Oktoberfestanschlag 1980 forderte zwölf Tote. Migranten, Juden, Linke, Obdachlose, Homosexuelle und Menschen mit Behinderungen zählten stets zu den Feindbildern gewaltbereiter Rechtsextremisten.

Die Ermordung Walter Lübckes ist eine menschenverachtende Tat, die schnelle und nahtlose Aufklärung verlangt. Der Hass dahinter ist empörend, aber alles andere als neu. Lübcke wird – so ist zu befürchten – nicht das letzte Todesopfer gewaltbereiter Rechtsextremisten gewesen sein. Statistisch betrachtet wird es allein in diesem Jahr noch weitere Tote zu beklagen geben.