Paris. Es mag sich um einen lokalen Urnengang handeln, dennoch stellen die französischen Gemeinderatswahlen am 15. und 23. März einen wichtigen Stimmungstest dar. Haben die Republikaner und die Sozialisten bei allen Wahlen seit drei Jahren schwere Niederlagen erlitten, so sind sie diesmal im Vorteil. Sie stellen die meisten Bürgermeister und die Amtsinhaber, die wieder antreten, führen laut Umfragen in den meisten Fällen.

Den traditionellen Volksparteien kommt ihre lokale Verankerung zugute – sie fehlt der Regierungspartei La République en marche (LREM) weitgehend, die sich nur auf verhältnismäßig wenige Rathäuser und Sitze in Gemeinde- und Stadträten Hoffnungen machen kann. Die grüne Partie Europe Écologie-Les Verts (EELV) und der rechtsnationale Rassemblement National (RN) setzen hingegen auf Zugewinne.

Die Grünen, denen bei den Europawahlen mit 12,7 Prozent ein Überraschungserfolg gelang, wollen nicht nur Grenoble als größere Stadt behalten, sondern haben auch Chancen unter anderem in Lyon oder Dijon. Marine Le Pens RN dürfte hingegen vor allem in den traditionellen Bastionen im strukturschwachen Norden, im Osten des Landes und an der Côte d‘Azur zulegen, die stark von der Einwanderung aus afrikanischen Ländern geprägt ist. Wahlanalysen zufolge könnte die Partei hier bis zu 50 Städte und Gemeinden gewinnen. Handelt es sich überwiegend um kleinere Orte, hat Le Pens Ex-Lebensgefährte Louis Aliot, der offiziell ohne RN-Etikett antritt, aber der Partei nahesteht, in Perpignan realistische Chancen auf einen Sieg.

Das Wahlsystem mit zwei Durchgängen hemmt allerdings die Partei, die kaum Bündnispartner hat: Bei der Stichwahl gegen den RN taten sich die übrigen Gruppierungen bislang oft zu einer „republikanischen Front“ zusammen und unterstützten gemeinsam den Gegenkandidaten. Doch gerade seit Emmanuel Macrons Bewegung LREM vor drei Jahren die politische Landschaft Frankreichs durcheinandergewirbelt hat, gelten viele alte Gewissheiten nicht mehr.

Um sich anders als in früheren Wahlen nicht mehr angreifbar zu machen durch offen rassistisch auftretende Kandidaten, stellen die Rechtspopulisten nicht überall eigene Wahllisten auf. Zu einem ihrer Wahlkampf-Argumente gehört es, anhand der elf RN-Bürgermeister, die bereits im Amt sind, zu zeigen, dass sie regierungsfähig seien. „Unsere Gegnern prophezeiten, dass die sieben Plagen von Ägypten die von uns regierten Städte heimsuchen würden. Aber es geht ihnen besser denn je“, sagte das Gemeindeoberhaupt des südfranzösischen Fréjus, David Rachline, beim Auftakt der Wahl-Kampagne. Man habe die Steuern nicht erhöht, dafür aber die Sicherheit mit der Rekrutierung neuer Polizisten, versicherte er.

Zur Bilanz gehört aber auch die Streichung von Subventionen für kulturelle und Hilfsvereine. Im lothringischen Hayange ließ der RN-Bürgermeister Fabien Engelmann der Organisation Secours Populaire („Volkshilfe“), die unter anderem Flüchtlingsfamilien unterstützt und in einem Gemeindegebäude untergebracht ist, den Strom und das Wasser abstellen, bis ihm ein Gerichtsurteil dies verbot. In Fréjus untersagten ebenfalls Richter den Plan von Bürgermeister Rachline, eine Ausgangssperre rund um ein Flüchtlingsheim zu verhängen. Auch wurden in mehreren Städten Subventionen für den Kantinenbesuch der Kinder von sozial Bedürftigen gestrichen.